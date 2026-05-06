Una nova passarel·la a la riera de Rubí

L’Ajuntament de Rubí i l’empresa de tecnologia mèdica B. Braun han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual es construirà una passarel·la de vianants i ciclista. Servirà per connectar les instal·lacions de les plantes LIFT i STEP+ del Campus B. Braun, la seu central, actualment separades per la riera de Rubí.
L’objectiu del projecte és millorar la mobilitat i la seguretat de les prop de 2.000 persones que treballen en aquesta seu, així com fomentar una connexió més eficient entre les instal·lacions, part fonamental del Campus B. Braun Rubí.
Es preveu que les obres comencin a finals del 2028. Un cop completada l’obra, la infraestructura de B. Braun serà transferida a l’Ajuntament de Rubí, que n’assumirà la titularitat i el manteniment, garantint-ne la conservació a llarg termini. A més, la passarel·la quedarà oberta al públic, proporcionant una nova via per travessar la riera i millorant la mobilitat de tota la comunitat, en línia amb el compromís de B. Braun amb el benestar i la sostenibilitat al territori.
L’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, destaca que “el projecte que ha presentat B. Braun va en aquesta línia: una millora per a l’empresa de la qual també Rubí en surt beneficiada”. Per la sevanda, el conseller delegat de B. Braun Espanya, Christoph Müller, explica que “aquest projecte marca un avenç significatiu en el desenvolupament de les nostres instal·lacions i reforça encara més la nostra relació amb Rubí”.
Fa 70 anys que B. Braun és a Espanya, on va començar amb una petita planta a Rubí dedicada a fabricar fil de catgut.