El Tren Granota estrena temporada

El Tren Granota de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va començar aquest diumenge una nova temporada amb el seu habitual recorregut entre les Planes i les estacions de Terrassa i Sabadell. El vehicle històric circularà els primers diumenges de cada mes, des de maig fins a desembre, a excepció de juliol i agost, concretament el 7 de juny, el 6 de setembre, el 4 d’octubre, l’1 de novembre i el 6 de desembre.
El vehicle, de la sèrie 400, va estar en servei entre els anys 1944 i 1996, i va ser batejat col·loquialment pels viatgers com a Tren Granota pels seus colors i pels seus fars característics de la part frontal. Es va construir durant la postguerra per tal de modernitzar els vells vehicles que cobrien el servei de les prolongacions suburbanes de Sarrià fins a les Planes, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell, estrenades entre els anys 1916 i 1922. Després de la Guerra Civil, per fer front a l’augment de la demanda, els enginyers del taller de Sarrià van dissenyar un nou tipus de vehicle, d’aspecte i tecnologia modern, el que es coneixeria com a Tren Granota. Es va posar per primera vegada en circulació l’any 1944.
El 20 de juny de 1996 van circular els darrers trens del tipus 400, que van ser substituïts per les unitats de tren de la sèrie 112.