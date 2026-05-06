Millores d’accessibilitat i seguretat a Can Boada Casc Antic

L’Ajuntament de Terrassa s’ha compromès a estudiar millores en l’accessibilitat i seguretat dels vianants en diversos espais de Can Boada Casc Antic. El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, la regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba; i del regidor del Districte 5, Alberto Muñoz; s'han trobat amb representants de l’Associació de Veïns del barri de Can Boada Casc Antic per fer una passejada pel barri i revisar les necessitats detectades a la zona.
En aquesta visita a Can Boada Casc Antic, s’ha acordat a petició dels veïns que durant aquest mes es planificarà la tala de dos arbres ubicats en el talús del carrer de Josep Pla. La mesura respon a motius de seguretat. A més, el consistori estudiarà el repintat dels senyals desgastat i plantarà més arbustiva i llavors en espais dels barris com les rampes del carrer del Teide o al carrer de la Hispanitat amb Joan d’Àustria.
Durant la trobada dels representants municipals amb l’entitat veïnal, també s’ha fet un seguiment de les voreres que estan reparant i dels escocells del tram de l’avinguda del Vint-i-dos de Juliol, entre Josep Tarradellas i la ronda de Ponent.
En darrer lloc, regidors i veïns van supervisar els treballs de reparació del pont del carrer de Beethoven, que ADIF està duent a terme aquesta setmana. Segons ha explicat l’Ajuntament, L’actuació consisteix en la reparació del tauler i els laterals del pont per resoldre les filtracions d’aigua. Es preveu que les obres acabin a mitjans de la setmana vinent. Durant els treballs es garanteix el pas alternatiu de vehicles.