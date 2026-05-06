Tria les notícies que vols veure: així pots afegir el Diari de Terrassa com a font preferida de Google

Google ha posat en marxa una nova eina que facilita l’accés a la informació d’actualitat de manera més personalitzada. Es tracta de les Fonts Preferides (preferred sources), una opció que permet als usuaris seleccionar els mitjans que volen prioritzar quan fan cerques de notícies.
Fins ara, quan es feia una cerca relacionada amb un tema d’actualitat, el cercador mostrava el bloc de Notícies Destacades amb continguts seleccionats automàticament segons el criteri del seu algoritme. Ara, però, el sistema fa un pas més i permet que siguin els mateixos lectors qui decideixin quins mitjans volen veure prioritzats.
Amb aquesta funcionalitat, pots escollir el Diari de Terrassa com un dels teus mitjans de referència, fent clic a aquest enllaç. D’aquesta manera, quan busquis informació a Google, el cercador tindrà en compte la teva preferència i destacarà els seus continguts a l’apartat de notícies principals, situat a la part superior dels resultats, perquè no te'n perdis cap.
A partir d’aquest moment, l’algoritme de Google prioritzarà les notícies del mitjà sempre que siguin rellevants per a la teva cerca. A més, no cal limitar-se a una sola capçalera: es poden seleccionar diversos mitjans segons els interessos de cada lector.
El fet d’incloure un mitjà com a preferit no elimina la resta de fonts, però sí que n’afavoreix la presència en els resultats.
En la imatge a continuació apareix el que hauria de mostrar-se en pantalla quan es clica a l'enllaç indicat. Només cal marcar el mitjà amb un tick blau tal com es veu a la imatge i, a partir d'aleshores, Google et mostrarà les notícies que consideri que poden ser del teu interès mitjançant el seu algoritme. Si no apareix el Diari de Terrassa de manera predeterminada, es pot trobar fàcilment buscant-lo a la barra de cerca.
Una eina per rebre informació de confiança
La funció de fonts preferides permet tenir més control sobre el contingut que es consumeix a internet. En un entorn informatiu cada cop més ampli, seleccionar mitjans de confiança ajuda a filtrar millor les notícies i a mantenir-se informat amb rigor. Escollir el Diari de Terrassa com a font preferida és, doncs, una manera pràctica de no perdre’t cap notícia del teu entorn i, alhora, donar suport al periodisme de proximitat.
Tot i això, Google no és l’única via per accedir a l’actualitat a través de canals digitals. A més de la seva web, el Diari de Terrassa també ofereix els seus continguts a través de:
- Canals oficials del Diari de Terrassa a Telegram i Whatsapp
- Xarxes com ara Instagram, Twitter/X i Facebook