Sant Cugat vol crear 5.500 habitatges a Ca n’Ametller

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès preveu aprovar inicialment a finals d’any la modificació urbanística per crear el nou ecobarri de Ca n’Ametller, que tindrà 5.500 habitatges, 3.200 dels quals, un 60%, de protecció oficial. El projecte preveu grans infraestructures verdes, connexions amb transport públic amb un intercanviador entre Rodalies i FGC, nous equipaments i serveis amb una barreja d’usos amb activitats econòmiques, comercials i residencials. La primera fase d’actuació contempla la cobertura de la línia de Rodalies de l’R8, que es convertirà en una gran eix verd i cívic. Es preveu que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030.
L’aprovació inicial de la modificació urbanística per permetre la construcció del barri recull la feina feta en l’avanç de modificació, aprovat per l’Ajuntament l’any 2022 amb un ample consens al ple municipal, i concreta com es configurarà el nou barri. L’espai té unes 85 hectàrees, i de cada 1.000 metres quadrats, 550 seran de zona verda i equipaments, 315 d’habitatge i 135 d’activitat econòmica.
Mobilitat
El barri podria finalitzar el seu procés d’urbanització l’any 2050. És previst que el nou barri s’ordeni mitjançant eco-illes, amb conjunts d’edificacions i equipaments d’alçades controlades, amb un espai central verd sense carrers ni cotxes a dins i amb itineraris per fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta.
A més, es generarà una gran infraestructura verda per vertebrar tot el barri, estructurada en tres grans eixos com ho són una nova avinguda verda creada amb la cobertura de la línia ferroviària Renfe R8, la continuïtat del Parc Central i el Parc del Turó de Can Mates, i la continuïtat del torrent de la Guinardera. Tots tres eixos confluiran en una Àgora verda, l’espai neuràlgic on se situarà el futur intercanviador entre FGC i Rodalies.