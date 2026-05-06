Docents del Feixes tallen l'avinguda del Vallès per exigir més recursos: "No arribem a tot arreu"

Vestits de groc i amb un clar missatge d’esgotament, la comunitat educativa de l’Institut Escola Feixes han aturat aquest dimecres el trànsit a l’avinguda del Vallès. A les 14.30, professors, alumnes i famílies han tallat la circulació durant 10 minuts per denunciar la manca de recursos a l’escola pública. Aquesta acció, emmarcada en les mobilitzacions que es faran els mesos de maig i juny a tot Catalunya, ha culminat amb una gran fotografia conjunta per visibilitzar la unitat i la frustració del claustre.
El clam principal de la comunitat educativa se centra en l’excés de tasques i la dificultat diària per atendre la diversitat. El professor Pau Aguilera ha resumit l’arrel de la protesta amb contundència: “La incapacitat que no arribem a tot arreu”. L’equip docent ha denunciat que no disposen de prou eines per atendre els alumnes que més ho necessiten i ha alertat que sovint han d’assumir funcions que van més enllà del seu àmbit. Els han acompanyat companys d'altres centres educatius de la ciutat.
“Els professors estem fent de psicòlegs, estem fent de gestió de conflictes, a part de donar classes, i tot això atenent moltíssimes casuístiques diferents de dificultats cognitives”, ha ressaltat Aguilera. Segons han explicat ell i altres companys, un percentatge prou considerable d’estudiants a cada grup té necessitats especials i requereix adaptacions molt concretes, una realitat que els acaba desbordant. Aquest escenari va estretament lligat a la reclamació d’una millora general de les condicions laborals i d’un reconeixement salarial just per al sector.
Promeses incomplertes
La indignació s’agreuja per promeses que mai es materialitzen. Aguilera ha remarcat el cas del seu institut, que porta vuit anys exigint un nou edifici. Tot i arribar al Parlament i a la comissió d’ensenyament, el projecte continua en via morta. “Són petites coses que es van acumulant”, ha lamentat el docent. El claustre vol llançar, així, un missatge clar a les administracions i demostrar que continuarà reivindicant més recursos i millor condicions fins a obtenir respostes “reals”.