Adjudicades les obres d’urbanització de La Creu

El ple municipal de juliol de l’Ajuntament de Vacarisses, que es va celebrar dijous, va aprovar l’adjudicació de les obres d’urbanització de La Creu a Ingeniería Constructora Manresana. Segons ha explicat el consistori, aquesta és l’empresa proposada per la Mesa de Contractació, després de determinar que es tracta de la millor oferta presentada per la relació qualitat-preu, amb un import total d’1.849.364 euros. Aquesta xifra, segons l’Ajuntament, representa un 18% de baixa respecte al preu de sortida de la licitació. Es preveu que els treballs comencin després de l’estiu.
La majoria de grups van votar a favor de l’adjudicació, excepte UIPV-Junts i el PSC, que es van abstenir per haver-se assabentat de recursos de reparcel·lació pendents de resoldre. L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, va aclarir que es tracta de casos puntuals que s’estan resolent.
Millora de les escoles
Això sí, durant el ple municipal va haver-hi unanimitat a l’hora d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a un programa de cooperació financera per fer obres de reforma, adequació i millora en centres públics d’educació infantil, primària i d’educació especial, impulsat per la Generalitat de Catalunya.
La regidora d’Educació, Paola Moral Ramírez, va explicar que s’ha concedit un import provisional de 125.300 euros, que es distribuiran entre les dues escoles públiques de Vacarisses, tenint en compte que l’edifici de l’escola Pau Casals és de titularitat municipal i que, per tant, s’hi destinaran més diners.
Moral va informar que s’estan valorant les actuacions a realitzar per redactar els projectes corresponents.