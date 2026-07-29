El Premi Ferran Canyameres queda desert: retiren el guardó a Jordi Solé Comas per tenir la novel·la ja compromesa amb una altra editorial

El Premi Ferran Canyameres de novel·la ha viscut un gir inesperat en la seva XXXV edició. El jurat del certamen, amb la ratificació d’Òmnium Cultural de Terrassa, ha decidit declarar desert el guardó d'enguany i retirar el premi a l'escriptor Jordi Solé Comas per un incompliment de les bases reguladores.
Els fets es remunten al passat 25 de juny, quan la novel·la Ikunde, de Solé Comas, va ser proclamada guanyadora durant la Nit del Misteri de Terrassa. Segons el reglament de la convocatòria, l'obra guardonada té garantida la publicació a través de Pagès Editors, entitat que n'adquireix els drets d'explotació en exclusiva.
Això no obstant, pocs dies després de la gala, Pagès Editors va rebre la notificació d'un altre segell editorial informant que ja disposaven de la novel·la editada i a punt per sortir al mercat el pròxim mes de setembre. En paral·lel, es va comprovar que el llibre ja es podia reservar en concepte de prevenda a diverses plataformes de venda en línia com Amazon, FNAC o La Casa del Llibre.
Dos incompliments clau de les bases
Davant d'aquesta situació, la direcció del certamen va constatar una doble infracció de les condicions d'accés: d'una banda, la impossibilitat de cedir els drets d'edició a Pagès Editors per la negativa de l'autor i, de l'altra, la violació de la clàusula que exigeix que les obres presentades siguin inèdites i no hagueren estat editades prèviament.
Com a conseqüència, s'ha aturat l'enviament de la dotació econòmica prevista, 5.500 euros, i s'ha deixat sense efecte la proclamació del guanyador. Des d'Òmnium Terrassa han justificat la mesura per la necessitat de defensar la transparència del procés, la igualtat d'oportunitats per a la resta de participants i el prestigi del mateix certamen.
Malgrat la revocació de l'acte de concessió, el jurat ha volgut remarcar de manera expressa la qualitat del text presentat, tot mantenint íntegrament la valoració literària d'Ikunde com una obra "d'altíssim nivell", si bé han recordat que el rigor normatiu és condició indispensable per mantenir el títol de guanyador.