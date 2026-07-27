Tall de l’R8 entre Rubí i Martorell

El servei de trens de Rodalies estarà interromput del 2 al 9 d’agost entre les estacions Martorell Central i Molins de Rei de l’R4 i Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat de l’R8 amb motiu de la posada en servei d’un nou enclavament electrònic d’Adif a l’estació de Castellbisbal, segons informa l’operadora Renfe en un comunicat. \r\n\r\nPer garantir la mobilitat dels viatgers durant aquests dies, Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.\r\n\r\nEl servei alternatiu comptarà amb autobusos directes entre Martorell i Molins de Rei cada 15 minuts i autobusos amb parada a les estacions intermèdies d’aquest recorregut cada 30 minuts. Entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat, el servei es prestarà mitjançant autobusos cada hora, mantenint una oferta equivalent a la freqüència habitual de la línia.\r\n