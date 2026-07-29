Gran desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa

Un nou operatiu policial conjunt entre la Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Terrassa va desplegar-se aquest dimecres, 29 de juliol, al Mercadal de Martí l'Humà. El dispositiu, dirigit a combatre el comerç de productes falsificats, va comptar amb la intervenció de prop de 50 efectius de la policia estatal i una desena d'agents locals a l'avinguda de Béjar.
Segons van assenyalar testimonis presencials, a l'espera del balanç oficial, els agents van comissar desenes de quilos de peces de roba. Paral·lelament a la confiscació del material, la Policia Municipal va dur a terme una inspecció de les llicències dels llocs de venda, ja que la comercialització de gènere fraudulent pot comportar la revocació immediata del permís d'activitat.
Fonts properes als paradistes van indicar que aquesta és la tercera intervenció d'aquestes característiques realitzada al mercat durant el 2026 i la primera des del passat mes d'abril. El col·lectiu va refermar el seu rebuig a les falsificacions per tal de complir la normativa de l'espai i va remarcar que aquests controls se centren habitualment en la venda ambulant irregular sense llicència, tot i que puntualment s'han detectat infraccions en parades autoritzades.
Aquesta actuació al carrer s'emmarca en la continuïtat de l'operació "Prembambas". Aquest dispositiu central es va donar a conèixer a principis de juny després que, el 20 de maig, la policia detingués tres persones i n'investigués tres més per delictes contra la propietat industrial, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals.
Aquella primera fase de la investigació, iniciada per denúncies veïnals sobre un fort transit de paquets en un habitatge, va permetre intervenir més de 2.300 articles —entre sabatilles, bosses o rellotges— valorats en 2,3 milions d'euros, així com 12.000 euros en efectiu i eines per al muntatge del gènere.