Vuit solars per construir habitatge públic a Rubí

L’Ajuntament de Rubí s’ha sumat al projecte impulsat pel govern de la Generalitat per construir 50.000 habitatges públics arreu de Catalunya fins al 2030. Així, el consistori ha detectat vuit solars que es poden destinar a habitatge i els ha posat a disposició del govern català.

Aquests vuit espais podrien arribar a acollir 179 habitatges públics en règim de lloguer, segons els càlculs municipals. Aquestes promocions es tirarien endavant seguint dos models. D’una banda, el consistori serà qui assumeixi la promoció de cinc emplaçaments, mentre que la Generalitat ho farà a la resta. A més, l’Ajuntament explica que “hi ha la intenció que algun dels projectes es desenvolupi com a habitatge cooperatiu”.

La iniciativa ha estat presentada aquest dijous en roda de premsa per l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, i el regidor d’Habitatge, Jordi Arnaiz. Per la seva part, Martínez ha subratllat que aquest pla és una gran oportunitat pels veïns i veïnes del municipi i, sobretot, pel seu futur: “Volem ser una ciutat plena d’oportunitats, on l’habitatge sigui una possibilitat real. No un impossible. Per això ens sumem a una de les més grans mobilitzacions de recursos en matèria d’habitatge que ha fet mai la Generalitat”.

D’altra banda, Arnaiz defensa l’aposta per l’habitatge públic, expressant que “necessitem fer habitatge públic perquè els nostres fills i filles puguin continuar vivint a Rubí. Aquest és el missatge que volem enviar a la ciutadania, però també a certes formacions polítiques”.