El moment de reprendre la rutina de cada curs

L’arribada del mes de setembre suposa per a moltes famílies i alumnes l’inici d’un nou curs escolar, un moment que tradicionalment es viu amb una barreja d’emocions: il·lusió, nerviosisme, i en alguns casos, certa incertesa. Després de les llargues setmanes de vacances d’estiu, en què els horaris es flexibilitzen i les activitats se solen relaxar, la tornada a l’escola implica readaptar-se a una rutina més estructurada i disciplinada. Aquest procés, encara que pot resultar desafiant, és clau per garantir un bon desenvolupament acadèmic i personal dels infants i joves.
Un dels principals reptes que afronten les famílies i els alumnes en començar el curs és la recuperació dels hàbits de son, alimentació, estudi i lleure. Les vacances sovint impliquen horaris més flexibles, menjar fora d’horari habitual i una menor regularitat en la rutina diària. Tot això pot provocar que, durant les primeres setmanes, els menors experimentin cansament, dificultats de concentració i una certa desorientació. Per això, és fonamental planificar una transició progressiva cap a la rutina escolar, que faciliti la seva adaptació i minimitzi l’estrès.
Pel que fa al son, és important començar a ajustar els horaris de dormir uns dies abans de l’inici de les classes. Això ajuda que els infants es despertin amb més energia i estiguin més receptius a les activitats escolars. Establir horaris regulars per anar a dormir i despertar-se, així com evitar l’ús excessiu de pantalles abans de dormir, són estratègies que poden facilitar aquesta adaptació. La qualitat del son té un impacte directe en la capacitat d’atenció, la memòria i l’estat d’ànim dels alumnes.
Respecte a l’alimentació, la tornada a l’escola suposa també una recuperació dels hàbits saludables, com fer un bon esmorzar i dinar, i evitar els aliments processats o amb excés de sucre. Una alimentació equilibrada i variada contribueix a mantenir els nivells d’energia i a millorar el rendiment escolar. És recomanable que els pares impliquin els fills en la planificació dels àpats, promovent hàbits de menjar variats i conscients. Així mateix, és important fomentar la hidratació adequada durant tot el dia.
Rutina d’aprenentatge
En relació amb l’estudi, la rutina d’aprenentatge ha de ser planificada de manera que els nens i joves disposin de moments específics per fer les tasques escolars i repassar els continguts. Crear un espai de treball adequat, lliure de distraccions i amb materials accessibles, ajuda a consolidar els hàbits d’estudi i a potenciar l’autonomia.
A més, és convenient establir horaris fixos per a l’estudi i el lleure, així com fomentar activitats que promoguin la creativitat, l’esport i la relació social, que són essencials per al desenvolupament integral.
El retorn a la rutina també implica un esforç per part dels adults en mantenir una actitud positiva i comprensiva. Els primers dies poden ser més complicats, i és habitual que els infants mostrin resistència o frustració. En aquests casos, és important escoltar-los, respectar els seus ritmes i oferir suport emocional. La paciència i la constància són elements claus per ajudar-los a sentir-se segurs i motivats a l’hora d’afrontar aquesta nova etapa de la seva vida.
La comunicació
També cal destacar que la comunicació entre escoles i famílies juga un paper fonamental en aquest procés de transició. Les escoles solen organitzar reunions informatives, així com oferir orientacions per ajudar els alumnes a adaptar-se a la rutina escolar i un període de temps que s’allargarà fins al final de curs.
La col·laboració activa dels pares i mares en el seguiment de les tasques, en el foment dels hàbits saludables i en la creació d’un entorn de suport, contribueix que els nens i joves afrontin amb més confiança i motivació el curs que comença.
L’inici del curs escolar suposa una oportunitat per establir noves rutines i consolidar hàbits que afavoreixin el benestar i l’èxit dels alumnes. La recuperació de la regularitat en el son, l’alimentació, l’estudi i el lleure són elements claus en aquesta transició.
Activitats que demanen una adaptació
L’inici del curs lectiu també comporta que la majoria dels alumnes comencin les seves activitats extraescolars, que representen a la vegada un factor rellevant en la seva formació. Generalment, les famílies mantenen els fills a les mateixes, però també pot ser que hagin optat per alguns canvis, per diversos motius. Seran moments, així mateix, de tornar a les rutines anteriors i d’adaptar-se de nou a uns hàbits que es combinaran amb les tasques escolars. Triar una extraescolar adient no sempre és fàcil, però la bona notícia és que hi ha on escollir.
Amb paciència, planificació i col·laboració, es pot fer que aquest canvi sigui positiu i que els infants i joves rebin amb il·lusió i confiança la nova etapa educativa que els espera.