Activitats diverses per enriquir els coneixements

La formació d’adults o educació al llarg de la vida inclou activitats d’aprenentatge que els permeten a desenvolupar les seves capacitats, enriquir els coneixements i millorar les seves competències tècniques i professionals. Aquesta oferta educativa està dissenyada per respondre a les necessitats i demandes de l’entorn i pot tenir diferents objectius, com obtenir una titulació, posar-se al dia en coneixements o ampliar la seva formació.
Les principals modalitats de l’oferta educativa dels centres d’adults són: ensenyaments de llengües (com el català, el castellà, l’anglès i el francès), cursos de COMPETIC (competències digitals), formació instrumental, educació secundària per a adults, cursos de formació preparatoris per a l’accés a cicles de grau mitjà i superior i, finalment, la preparació per a proves d’accés a cicles formatius i també a estudis universitaris.
Poden accedir
De manera general poden accedir a l’educació d’adults les persones que han complert 18 anys o que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.
També està destinat a persones a partir dels 16 anys que tinguin un contracte laboral que els impedeixi assistir a centres en règim ordinari o que siguin esportistes d’alt rendiment.
L’entrada, excepcionalment, pot ser autoritzada per les autoritats educatives, amb un informe previ de la Inspecció d’Educació, per a alumnes de més de 16 anys que no compleixen els requisits anteriors, però que tenen circumstàncies que els impedeixen assistir a centres ordinaris o que no hagin estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol. Per a l’accés als cursos de formació específica per a cicles formatius de grau mitjà, poden participar persones que tinguin més de 16 anys o que compleixin aquesta edat durant l’any natural en què comencen el curs.