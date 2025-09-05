Ús responsable de les tecnologies

L’increment i la normalització de les tecnologies digitals a les nostres vides ha transformat profundament la societat en les últimes dècades, afectant especialment els infants, adolescents i joves, coneguts com a nadius digitals. Aquests joves han crescut amb aquestes tecnologies, fent-les part integral de les seves activitats diàries per aprendre, socialitzar i divertir-se.
Tot i que les tecnologies no són en si mateixes perjudicials i són presents en tots els àmbits de la vida, és important incorporar-les de manera normalitzada i responsable, especialment des d’un punt de vista educatiu i familiar. No obstant això, un ús inadequat o excessiu pot comportar riscos per al seu desenvolupament físic, psíquic i social. Per evitar aquests perills, és fonamental oferir un bon acompanyament digital, que inclogui educació, orientació i controls adequats, per garantir un ús saludable i beneficiós de les tecnologies.
Conseqüències
L’excés de temps de pantalles amb finalitat d’oci pot provocar una sèrie de conseqüències físiques, psicològiques i socials, com poden ser la miopia i la fatiga visual o alteracions de l’estat d’ànim i del ritme de son i vigília.
Un estil de vida sedentari pot generar diferents problemes de salut, com l’obesitat o la diabetis. L’excés pot comportar la reducció del temps dedicat a l’estudi o a altres activitats i afectar directament a les relacions socials dels més petits i els joves i també pot influir directament en la capacitat de mantenir l’atenció.
El nucli familiar, essencial
El paper de les famílies a l’hora d’utilitzar les tecnologies pot ser cabdal per als infants i els joves. És important que siguin un exemple d’ús d’Internet i les TIC. Els més petits i els adolescents aprenen més pel model que observen que pel missatge que se’ls dona. Cal prendre consciència de l’ús que es fa dels dispositius digitals i procurar que no impedeixin gaudir de les relacions familiars i del temps de lleure. Tampoc és una bona opció abusar de la fórmula amb massa hores davant del televisor o dels dispositius electrònics per mantenir els infants entretinguts.