Estudis per continuar creixent com a persona i en el camp professional

És important recordar que no hi ha una edat límit per aprendre i continuar creixent com a persona. Tot al contrari, estudiar a qualsevol edat és una decisió valenta i enriquidora que pot obrir moltes portes i aportar nous coneixements, habilitats i perspectives. La idea que estudiar és cosa només de joves és un prejudici que cal eliminar, ja que la formació contínua és essencial al llarg de la vida per adaptar-se als canvis professionals i personals.
Tornar a estudiar a l’edat adulta pot ser un repte, però també una gran oportunitat. Sigui per motivacions personals, professionals o per simple plaer d’aprendre, sempre hi ha un moment i una manera de reprendre els estudis. La clau està a confiar en les pròpies possibilitats, planificar-se bé, mantenir la motivació i buscar el suport necessari. Cada pas que es faci és un aprenentatge en si mateix i que, amb esforç i constància, és totalment possible començar de nou i aconseguir els objectius educatius.
Tornar a estudiar permet actualitzar-se en un mercat laboral molt competitiu i pot ajudar una promoció o a canviar de feina. En el vessant laboral hi ha alguns motius que poden ser decisius a l’hora de fer el pas i reprendre alguna formació. Adquirir nous coneixements i aprendre coses noves millora les competències i augmenta l’ocupabilitat. També permet ampliar la xarxa de contactes i conèixer gent nova i diferents maneres de treballar pot ser una manera d’obrir noves oportunitats laborals.
A més, pot millorar les capacitats intel·lectuals, ja que estudiar activa el cervell, desperta interessos i desenvolupa habilitats personals i professionals. Adquirir nous hàbits pot ser vital per recuperar algunes habilitats, com organitzar-se i adquirir tècniques d’estudi eficients, que podran ser interessants a l’hora de transferir-les a altres àrees de la vida.
Una realitat
La formació contínua com a necessitat no és un tòpic ni un invent de ningú ni un lema publicitari per captar clients o usuaris. És una realitat. Actualitzar coneixements i aprendre noves habilitats és essencial tant per a noves tasques com per a mantenir-se en el lloc de feina actual.
Entre les competències més sol·licitades hi trobem els idiomes, les competències tecnològiques, les competències lingüístiques i les habilitats tècniques, que són cada vegada més valorades en el mercat laboral. La formació contínua ajuda a construir un perfil professional diferenciat.
Quan una persona decideix tornar a estudiar a l’edat adulta, és possible que no disposi del mateix temps per a l’estudi que quan era jove, perquè hi ha uns condicionants que no es tenien en edats més primerenques, com les obligacions laborals, familiars i personals.
És molt important, en aquest sentit, saber organitzar-se bé el temps i que la persona adulta sigui conscient de la feina que pot assumir realment. Així doncs, és recomanable fer un horari realista i personal que tingui en compte la seva situació vital.
No poden quedar en l’oblit els hàbits d’estudi. Si no es practica, un hàbit es perd i és comú que això passi també en l’estudi. Quan una persona adulta reprèn els estudis, ha de tenir en compte que, al principi, haurà d’anar més a poc a poc per anar adquirint de nou aquests hàbits i incorporar les formes d’aprendre que desconeixia, però que li seran molt importants en tot aquest procés.
El suport de l’entorn pot ser clau. Familiars i amistats han de fer costat a la persona pel simple fet que serà un camí que afectarà els que l’envolten en el seu dia a dia, i el seu suport serà més que necessari per seguir els estudis de manera positiva.
Saber escollir
Un altre factor a tenir molt present és el de saber escollir adequadament quina formació es vol començar. Per qualsevol que sigui motiu pel qual aquesta persona ha optat per tornar a estudiar, ha de concretar molt bé què vol estudiar i els objectius marcats per a aquests estudis. És un punt que l’ajudarà a poder escollir el curs més indicat i que respongui a la finalitat cabdal que s’hagi marcat amb anterioritat.
Decantar-se per uns estudis és una decisió que s’ha de prendre tenint en compte diferents aspectes. Hi ha molta informació per tal de sospesar totes les claus per triar bé un curs entre una àmplia oferta formativa. El repte és il·lusionant i, segurament, suposarà una via que millorarà a la persona en molts aspectes de la seva vida, des de personals fins a laborals. Cal afinar per trobar la millor opció.