Una nova llengua per sumar més coneixença

Tot i que s’acostuma a assegurar o a tenir la convicció que l’aprenentatge d’un nou idioma és preferible que sigui quan som petits, fer-ho en edat adulta també pot comportar els seus avantatges i els seus beneficis. Hi ha una sèrie de motivacions que poden impulsar aquesta decisió i començar la formació. És lògic que moltes persones adultes tinguin dubtes, en especial si mai s’han endinsat en l’estudi d’una nova llengua. Però, a la llarga, serà una bona determinació que pot ajudar en diversos camps, com el professional o el de lleure.
Aprendre un idioma com a adult té els seus desafiaments, però també grans avantatges si hi ha motivació i disciplina. La clau està a adaptar-se al propi ritme, superar les barreres amb pràctica i aprofitar l’experiència prèvia per assolir els objectius lingüístics. És més una carrera de fons que s’ha d’afrontar amb ganes per tal d’aconseguir l’objectiu principal, saber expressar-se oralment i amb l’escriptura un idioma que no és el nostre, però que es pot arribar a dominar si hi ha la voluntat precisa.
Alguns dels avantatges de començar un nou idioma com a adult poden ser que la motivació és més forta i voluntària, ja que l’adult escull aprendre per motius personals o laborals i no com una obligació. Les persones adultes, a més, ja tenen experiència en l’aprenentatge, amb metodologies pròpies que poden facilitar el procés.
La seva disciplina i capacitat d’organització sovint són majors, cosa que pot ajudar en la constància. Altrament, la seva experiència prèvia en altres àmbits pot afavorir la retenció de conceptes i el procés d’aprenentatge. També pot haver-hi el factor professional i aprendre un idioma no només serà un repte, sinó que serà una necessitat. Moltes persones aprenen idiomes per viatjar, per relacions professionals amb empreses internacionals o per gestionar delegacions fora del país. Aquestes motivacions reforcen la determinació i la implicació en l’estudi de qualsevol disciplina
Algunes barreres
La por que pot aparèixer de no pronunciar bé aquesta nova llengua o la manca de vocabulari són obstacles comuns, però que poden superar-se amb pràctica. Aprendre un nou idioma pot ser complicat i, en moltes ocasions, pot dependre de les habilitats individuals. La dificultat pot augmentar si la llengua és molt diferent de la pròpia, o si fa temps que no s’estudia. Cal tenir voluntat i no rendir-se de seguida perquè pot ser un aprenentatge més complicat del que es pot pensar en un principi
Òbviament, hi ha diferències molt marcades entre l’aprenentatge de la persona adulta respecte a la qual es va rebent en edat infantil. És cert que els infants tenen més facilitat per retenir conceptes, però els adults poden aprofitar la seva experiència i disciplina. La motivació i les intencions són diferents i, en les persones adultes, sovint, es tracta de finalitats més sòlides i vinculades a necessitats concretes, en el camp professional o en el d’adquirir més coneixements com a meta personal.
Els adults poden tenir més dificultats per adquirir agilitat en l’ús de la llengua, però també gaudeixen de més capacitat d’autoconsciència en el procés d’aprenentatge. És evident que, com en tota disciplina, algunes persones estaran més preparades per afrontar aquests estudis i alguns s’adaptaran més a una llengua nova que a una altra.
El més estudiat
L’anglès és l’idioma estranger més estudiat a nivell mundial, essencial en àmbits laborals i de comunicació internacional. És una llengua que fan servir més de 1.500 milions de persones a tot el món com a primera o segona llengua, fet que la converteix en una de les més parlades i més importants a escala global. És preponderant en diversos camps, com en negocis, ciència o cultura.
Altres idiomes com l’alemany, el francès o el xinès, entre altres, també tenen un públic interessat, especialment en sectors específics o en mercats emergents. El xinès estaria en el segon lloc en el rànquing, després de l’idioma anglès, amb una xifra aproximada de 1.100 milions de parlants. En un apartat està per sobre de l’anglès, perquè el xinès és la llengua amb més parlants nadius del planeta.