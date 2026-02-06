Fomentar l’activitat física en els infants

En una època en què la tecnologia i l’oferta digital és tan àmplia, l’activitat física encara adquireix molta més rellevància en els infants. És fonamental en el seu desenvolupament integral perquè influeix de manera positiva en la seva salut física, mental i emocional.
Durant aquesta etapa vital, el moviment i l’exercici no només ajuden a mantenir un pes adequat, sinó que també contribueixen a la formació d’hàbits saludables que perduraran al llarg de la vida.
Un dels avantatges més evidents de l’activitat física és l’estimulació del creixement i el desenvolupament ossi i muscular. Els jocs i exercicis que impliquen moviment ajuden a enfortir els ossos, milloren la coordinació i la flexibilitat, i fomenten un bon desenvolupament motor.
A més, la pràctica regular d’esport ajuda a controlar el pes corporal, reduint el risc d’obesitat infantil, un problema creixent en moltes societats.
També contribueix a millorar la salut cardiovascular, ja que augmenta la resistència i ajuda a mantenir els nivells de colesterol i pressió arterial dins dels valors saludables.
L’activitat física no només té repercussions en el cos, sinó que juga un paper clau en el benestar emocional i cognitiu dels infants.
Fer exercici ajuda a alliberar hormones com les endorfines, que redueixen l’estrès, l’ansietat i els sentiments de depressió.
A més, la pràctica d’esports col·lectius fomenta la socialització, l’esperit d’equip, el respecte pels altres i la responsabilitat.
A través del moviment i la participació en jocs i activitats esportives, els infants aprenen a gestionar la frustració, a acceptar la derrota i a valorar els èxits, aspectes que són crucials per al seu desenvolupament emocional.
Diversos estudis han demostrat que l’activitat física té un impacte positiu en el rendiment escolar.
Els infants que practiquen exercici de manera regular tendeixen a tenir millor concentració, memòria i capacitat de resolució de problemes.
La pràctica esportiva també ajuda a millorar la motivació i la disciplina, competències que són valuoses en l’àmbit acadèmic.
La combinació d’activitat física i aprenentatge intel·lectual crea un entorn més equilibrat i estimulant per als nens i nenes.
La introducció de l’activitat física en la rutina diària dels infants és clau per establir hàbits saludables que perduraran al llarg de la vida. És recomanable que els nens i nenes realitzin almenys una hora d’activitat moderada a intensa cada dia, segons les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.
Aquesta activitat pot incloure jocs lliures, curses, saltar a la corda, nedar, jugar a futbol o a bàsquet, entre altres.
És important que aquestes activitats siguin divertides i adaptades a l’edat i interessos dels infants, perquè així serà més probable que les mantinguin com a part de la seva rutina.
La seva promoció
Els adults tenen un paper fonamental en la promoció de l’activitat física en els infants. És recomanable crear un entorn segur i estimulant, on els nens puguin moure’s lliurement i participar en diverses activitats. Promoure el joc al carrer, organitzar sortides a la natura, participar en activitats esportives en família o en escoles són bones pràctiques.
També és important limitar el temps que els infants passen davant de pantalles. Un excés de sedentarisme pot tenir repercussions negatives en la salut i el desenvolupament. Mostrar entusiasme per l’activitat física i que vegin exemples positius ajudarà a motivar els infants a ser més actius.