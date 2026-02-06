El 8 de setembre comença el curs

La proposta per part del Departament d’Educació i Formació Professional per l’inici del pròxim curs escolar 2026-2027 és el dimarts 8 de setembre de 2026 per als ensenyaments d’educació bàsica, segon cicle d’infantil, primària i ESO, batxillerat i formació professional de grau bàsic.
A l’FP de grau mitjà i superior, cursos d’especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció, i cursos de formació preparatoris, es proposa el 14 de setembre de 2026.
Pel que fa a la resta de dates, es planteja acabar el curs el 18 de juny de 2027. L’aturada de Nadal seria del 24 de desembre de 2026 al 10 de gener de 2027, ambdós inclosos; i per Setmana Santa les vacances tindrien lloc entre el 20 i el 29 de març de 2027, ambdós inclosos.
A més, el Departament d’Educació i FP proposa, per primera vegada, un calendari d’inici de curs a tres anys vista.
És a dir, per tal de donar el màxim de previsió i estabilitat a la comunitat educativa, també s’estableix la data de 8 de setembre per al curs 2027-2028 i per al curs 2028-2029. D’aquesta manera es facilita la planificació dels cursos amb la màxima antelació possible.
La finalització
Pel que fa a la finalització de les classes, a la proposta de l’administració es preveu el 22 de juny per a aquests mateixos cursos. També s’han fixat per als centres educatius quatre dies de festa de lliure disposició, al marge dels dies festius que marca el Departament d’Empresa i Treball, i els dos dies de festa local.