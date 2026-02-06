Els Minyons tornen a votar la direcció tècnica aquest dissabte

Els membres dels Minyons de Terrassa estan cridats a una nova assemblea aquest dissabte 7 de febrer a les 11 del matí en la qual es decidirà l'equip directiu de la colla i es repetirà l'elecció de la direcció tècnica.
El passat 17 de gener, els malves van escollir Bru Busom com a nou líder tècnic amb el 58% dels vots favorables, però va decidir plegar tan sols un dia després de la votació al·legant manca de legitimitat.
Ara, Busom torna a presentar-se, una vegada més, essent l'única candidatura, i amb gairebé el mateix equip: Miquel Aguilar (sotscap de colla), Queralt Castañé (cap de canalla) i Ona Jané (cap de torres i pilars) mantenen els seus càrrecs, mentre que Christian Llorca deixa l'àrea de pinyes, la qual estarà encapçalada per Anna Alsius, per encarregar-se dels troncs.
Pel que fa a l'elecció d'equip directiu, també hi ha tan sols una candidatura, la de Mireia Bautista. El seu equip el conformarà Sílvia Navarro, Ariadna Rizo, Jaume Ribas, Berta Huguet, Helena Serra i Ignasi "Nani" Matas, tots ells en qualitat de vicepresidents.