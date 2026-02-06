Tall de trànsit a la carretera de Rubí durant un mes per unes obres de millora urbana

La carretera de Rubí patirà un tall total de trànsit en el tram comprès entre la plaça de Jaume Jover i l’avinguda de Santa Eulàlia des d'aquest pròxim dilluns, 9 de febrer, i fins al dilluns 6 de març. Aquesta restricció es deu a l'execució de les obres del Pla de Millora Urbana de la carretera de Rubí, 223, i provocarà afectacions importants tant en el transport públic com en la circulació de vehicles privats a la zona.
Pel que fa a l'autobús urbà, els vehicles de la línia L8 es desviaran pel carrer de Guillem de Muntanyans i l’avinguda de Santa Eulàlia, fet que comportarà l’anul·lació de les parades del Segle XX i de l’Arxiu Comarcal per a aquesta línia. Per donar servei als usuaris, s’habilitarà una parada provisional al carrer de Torras i Bages, 153. Cal tenir en compte que les parades Arxiu Comarcal per a les línies L9 i L10 en sentit Estació del Nord, així com la del Segle XX per a la línia L9, continuaran operatives. Tot i això, es recorda que els autobusos poden acumular retards respecte al seu horari habitual a causa d'aquests desviaments.
D'altra banda, els vehicles privats que vulguin accedir al centre de Terrassa per la carretera de Rubí hauran de seguir un itinerari alternatiu per l’avinguda de Santa Eulàlia i els carrers de Valls i de Torras i Bages, o bé optar pel carrer de Tren de Baix. Per als conductors que circulin per la carretera de Rubí en sentit sud cap als barris de Can Jofresa, de les Fonts o altres municipis, el desviament previst passarà pels carrers de Navas de Tolosa i de Guillem de Muntanyans abans de reincorporar-se de nou a la carretera de Rubí.