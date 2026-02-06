L'institut escola Feixes aposta fort pel cinema amb el programa Magnet

“Desenvolupar el programa Magnet a Terrassa té tot el sentit, és plenament orgànic”, anunciava el director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo La Turra. No podia ser d'altra manera. Ciutat audiovisual, juntament amb una iniciativa innovadora i ambiciosa que té l'objectiu d'integrar el llenguatge cinematogràfic i el patrimoni fílmic dins del currículum escolar per treballar competències educatives i connectar educació, cultura i territori. Així, l'Institut Escola Feixes reforçarà el seu aprenentatge a través del cinema i l'audiovisual gràcies a aquesta aliança amb la Filmoteca i el Parc Audiovisual de Catalunya.
La directora del centre, Maribel Tarrés, ha explicat aquest divendres durant la seva presentació que la iniciativa permetrà sistematitzar una línia pedagògica que l’escola ja treballa des de fa temps, incorporant l’audiovisual en projectes educatius des d’I3 fins a segon de batxillerat. “El nostre objectiu és construir una línia de centre coherent que comparteixi vocabulari i metodologia a totes les etapes”, ha assegurat. Tarrés també ha destacat que el projecte ajudarà a consolidar el model d’institut escola després de la fusió entre escola i institut, ara fa tres cursos.
L’alumnat ja participa en diverses activitats vinculades al llenguatge audiovisual, amb projectes com “Sherlock”, la gravació d'una pel·lícula dramàtica on el protagonista mor; “Idees revolucionàries”, la recopilació d'idees històriques que ens han ajudat a arribar fins on som ara, amb obra de teatre posterior; o “Roald Dahl”, la creació d’anuncis promocionals d'un caramel. Segons la directora, aquest tipus de llenguatge és essencial perquè “l'audiovisual és, ara mateix, el llenguatge natural dels joves”.
Des de la Filmoteca de Catalunya, el seu director, Pablo La Parra, ha remarcat que la col·laboració permet apropar el patrimoni cinematogràfic a l’alumnat i posar en valor el coneixement tècnic i cultural que hi ha darrere del cinema. L’aliança inclourà activitats sobre els orígens de les imatges en moviment per als cursos de primària i projectes vinculats a la restauració i conservació cinematogràfica per a secundària. La Parra ha recordat que “la seu de la Filmoteca és a Barcelona, però la segona seu, el centre de conservació i restauració de la Filmoteca es troba al Parc Audiovisual de Terrassa. És el cor de la nostra institució”. Aquest espai custodia més de 200.000 objectes relacionats amb la història del cinema català.
Per la seva banda, el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, ha subratllat que el programa Magnet fomenta aliances entre centres educatius i institucions d’excel·lència per transformar els projectes educatius. Segons ha destacat, “es tracta d’un model exigent, però amb resultats positius: en més de dotze anys, el programa ha arribat a una cinquantena de centres educatius de Catalunya i ha demostrat millores en els resultats educatius i en la cohesió dels centres”.
La directora dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, Montserrat Capdevila, ha destacat que el projecte reforça la connexió entre educació, cultura i estratègia de ciutat, especialment en una ciutat com Terrassa, amb una forta aposta pel sector audiovisual. Capdevila ha remarcat que la iniciativa busca millorar les oportunitats educatives tot fomentant el pensament crític i la capacitat de construir el propi relat. I, en aquest sentit, la primera tinent d'alcalde i regidora d'Educació terrassenca, Patricia Reche, ha ampliat dient que “suposarà un repte per a tothom. Serà innovador, enriquidor i benefiociós per a centre i alumnat, i ha d'ajudar a obrir noves portes i crear oportunitats a Terrassa”.
El programa Magnet, impulsat pel Departament d’Educació, la Fundació Bofill i la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració dels ajuntaments, compta actualment amb 50 centres participants, més de 14.500 alumnes i 1.500 docents de 36 municipis catalans.