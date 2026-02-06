Travessar el carrer en vermell, un perill: "van mirant el mòbil o amb auriculars i no veuen la resta de vehicles"

Qui no ha creuat un pas de vianants en vermell per estalviar-se uns segons? Tot i ser prou habitual, aquesta acció pot tenir conseqüències molt severes per al transeünt en cas d’un accident. La Policia Municipal de Terrassa, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT) van organitzar aquest divendres un operatiu a les rodalia de l’Estació del Nord en el qual vigilaven que els usuaris seguissin les indicacions dels semàfors.
De fet, els vianants que es van arriscar i van canviar de borera, bé amb el semàfor en vermell o bé per llocs on no hi havia pas de zebra, van ser sistemàticament aturats pels agents. “El que ens importa, sobretot, és fer una tasca pedagògica amb els vianants per tal d’informar-los i que puguin saber quines conseqüències hi ha quan creuen d’aquesta manera”, va detallar al Diari de Terrassa la sergent de la Divisió de Mobilitat i Seguretat Viària de la Policia Muncipal, que va fetrespecial menció a les persones que “van mirant el telèfon mòbil o amb auriculars i no poden veure la resta de vehicles que circulen per la via”. Els vianants són el col·lectiu de persones més vulnerable al carrer, ja que, en cas d’accident, el cop el reben directament amb el cos, cosa que pot generar ferides de diversa gravetat o fins i tot la mort.
"El que volem és fer una tasca pedagògica amb els vianants”
En aquests controls també es fa un seguiment del trànsit rodat per la carretera i de les bicicletes i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). En el seu cas, a més de la funció pedagògica de l’aturada, els agents poden aplicar una mesura més dura, és a dir, imposar una multa al conductor que hagi comès la infracció. “Després de demanar la identificació, l’agent valora si dur a terme aquesta tasca informativa o si és necessària una mesura més coercitiva”, va explicar la sergent, que va especificar que la decisió es pren “en funció del perill que hagi pogut ocasionar en aquell moment o en el punt concret on s’hagi comès la infracció”. En aquest sentit, va remarcar la policia, els vianants també poden ser multats segons la perillositat de les seves accions, però és quelcom menys freqüent.
Sis atropellaments el 2026
Segons les dades avançades per la sergent, a la ciutat han hagut sis atropellaments en el que portem de 2026 al nucli urbà de Terrassa. Cap d’ells ha estat mortal i pel que fa als ferits, n’hi ha hagut un ferit greu i tres de lleus. Dos incidents no han tingut cap persona ferida.
El 2025 van haver 127 atropellaments a Terrassa, dos d’ells mortals
La policia també ha proporcionat dades dels anys anteriors: 127 atropellaments (amb dues víctimes mortals) el 2025 i 115 el 2024. La majoria dels incidents, va confirmar, són produïts per conductors que no respecten les indicacions dels semàfors i els passen en groc o vermell.
Amb tot, l’objectiu d’aquestes campanyes de control és reduir el màxim possible la sinistralitat als carrers de la ciutat. “A la majoria de gent els agrada que els fem perquè són els primers perjudicats”, va comentar, i va afegir que els usuaris “agraeixen la tasca que fem”, ja que són conscients que “poden ser ells víctimes d’un sinistre viari”.