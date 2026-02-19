Restriccions i mesures per protegir els menors

Aquest curs 2025-2026 va començar amb un canvi rellevant pel que fa a la presència dels telèfons mòbils a les aules i el següent s’iniciarà, si no hi ha cap variació, amb cinc mesures legislatives i regulatòries que, entre altres, prohibiran l’accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials.
Dues novetats amb una incidència directa en la vida dels joves i la tecnologia i el món digital.
Ho va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va manifestar que la finalitat és protegir als menors de 16 anys “del salvatge oest digital”. Aquesta iniciativa ja forma part d’un projecte de llei en tramitació al Congrés i també busca “reforçar el control de les xarxes socials”.
Des del govern de l’Estat es confia que aquesta mesura obligarà les plataformes digitals a aplicar “sistemes efectius de verificació de l’edat”, a més d’aturar “els abusos” per aconseguir “un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals”.
Sánchez va alertar que les xarxes socials “s’han convertit en un estat fallit, un lloc on s’ignoren les lleis i es toleren els delictes, on la desinformació val més que la veritat i la meitat dels usuaris pateixen delictes d’odi”.
Tolerar comptes
El president del govern espanyol va recordar que TikTok ha estat acusat de tolerar comptes maliciosos que comparteixen materials de pornografia infantil generats per intel·ligència artificial, i que el propietari d’X, Elon Musk, va utilitzar el seu compte personal per “amplificar desinformació” sobre la regularització de 500.000 immigrants a l’Estat.
També va apuntar que Instagram ha estat acusada d’espiar usuaris i Facebook de desplegar campanyes de desinformació durant eleccions.
“Si volem protegir els usuaris, només podem fer una cosa: recuperar el control i assegurar que aquestes plataformes compleixen les normes com tota la resta”, va afirmar.
La reforma anunciada per Sánchez també pretén posar fi a la “impunitat” dels directius perquè siguin legalment responsables de les infraccions que es cometin a les seves plataformes si no es retira el contingut que atempti contra la legalitat o sigui considerat d’odi. Altrament, es tipificarà com a delicte la manipulació dels algoritmes i l’amplificació de contingut il·legal.
El president de l’Estat va apel·lar a la “tolerància zero” davant qualsevol forma de coerció, i va comentar que el seu executiu abordarà juntament amb la fiscalia les vies per investigar les possibles infraccions legals de Grok, TikTok i Instagram. També va anunciar la creació d’un sistema de rastreig, quantificació i traçabilitat que permeti establir una “petjada d’odi i polarització” i “posar en evidència la permissivitat de les plataformes digitals que alimenten aquest tipus de contingut”.
Finalment, Sánchez va anunciar que Espanya s’ha unit a cinc països europeus en la Coalició dels Disposats Digitals per avançar de manera coordinada i eficaç a nivell multinacional en l’aplicació d’una regulació més estricta i ràpida de les plataformes socials.
La Generalitat de Catalunya va mostrar el seu suport a aquesta mesura del president espanyol, El govern català va dir que la“comparteix absolutament” com va expressar la portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, que va recordar que Catalunya ha estat una comunitat “pionera” en iniciatives similars, com per exemple la regulació de l’ús dels mòbils a les aules escolars.
Restricció absoluta
D’altra banda, abans de l’inici d’aquest curs, l’estiu passat, el Departament d’Educació va determinar la restricció absoluta de l’ús dels telèfons mòbils a l’aula fins a l’ESO.
Aquesta decisió es va prendre després d’escoltar les conclusions del grup d’experts i de les avaluacions d’Ivàlua en aquest àmbit.
A més, s’anunciava que s’aplicaria una restricció progressiva de les pissarres digitals interactives a educació infantil i que s’eliminaria progressivament l’ús de tauletes digitals en la mateixa etapa.
A partir del curs 2026-2027 ja no hi haurà un ordinador per alumne a cinquè sinó que aquesta dotació es restringirà fins a sisè i l’ESO, i els de cinquè en tindran a disposició al centre.
Aquestes directrius, tanmateix, ja les havien adoptat alguns centres pel seu compte aquest curs 2025-2026.
Un 40% dels centres d’ESO ja havien optat per una prohibició total dels mòbils a l’aula, segons una enquesta feta a docents i equips directius de centres d’ESO al maig per part d’Ivàlua.
El 60% ha aplicat una prohibició parcial, però, tot i això, només entre un 34% i un 37% del professorat ha promogut l’ús del mòbil per part de l’alumnat amb finalitats educatives.
D’aquests, el 75,1% només l’ha fet servir una o dues vegades per trimestre. L’ús majoritari és la generació de contingut audiovisual.
Efectes positius
Segons aquesta enquesta, el 89,6% dels docents ha percebut efectes positius en la regulació de l’ús del mòbil als centres.
Per exemple, un 59% ha observat una millora en les incidències, un 50% en la convivència, un 42% en l’atenció, un 31% en el ciberassetjament i un 22% en el rendiment acadèmic.
D’altra banda, gairebé un 68% dels docents i direccions consultats estaven totalment d’acord amb la prohibició dels mòbils, fins i tot per a finalitats educatives.
La comissió que va treballar durant els mesos anteriors a la mesura sobre l’ús dels mòbils i altres dispositius estava formada per unes cinquanta persones, professionals i representants d’organitzacions i entitats relacionades amb el desenvolupament digital i també directors de centres, docents i acadèmics.
Entre aquests hi havia les plataformes Aixeca el Cap i Adolescència Lliure de Mòbils, que van valorar positivament les mesures anunciades però amb alguns matisos.
Des d’Aixeca el Cap, van opinar que “s’han quedat curts amb la desescalada digital” i defensaven que s’hauria d’haver endarrerit l’entrega dels portàtils fins a l’ESO.
A més, es van manifestar partidaris que aquests ordinadors es quedin sempre a l’aula i que els alumnes no els puguin portar a casa. “Si els poden portar a casa el risc continua sent el mateix que si tinguessin un mòbil a la mà”, van declarar.
També van demanar que era necessari anar més enllà en l’àmbit de les pissarres i les tauletes digitals, que s’haurien de restringir més enllà de l’etapa d’infantil.
Les recomanacions parlen d’un màxim d’una hora diària de pantalles, incloent-hi l’ús d’oci i educatiu, fins a primària i de dues a secundària.