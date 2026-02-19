Cultura i Espectacles

Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 20, 21 i 22 de febrer

Una desena de propostes culturals de la barreja de copla i jazz al teatre

  • Representació de la comèdia "El setge"
  • Actuació de El Último Tributo

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de febrer de 2026 a les 17:38

Superada l'agitació carnavalesca, l'agenda cultural torna pels seus furs, i els seus furs porten impresa la varietat, com sempre. Us oferim una desena d'activitats per a aquest cap de setmana, de la singular combinació de copla i jazz preparada per Marc Uroz a un festival benèfic, passant pel teatre i la música.

Col·lectiva

Exposició col·lectiva d’art, projecte Barris de Terrassa (vuitena edició), aquest cop a l'associació veïnal Barri Universitari-Cementiri Vell. Organitzada per l'entitat veïnal i l'Ateneu Terrassenc. Inauguració, aquest divendres, a les 19 hores.

Experimenta

Sessió divulgativa del programa Experimenta: + Enllà de la Funció, sobre el procés de creació de l'espectacle "Impossible imaginar res", de la companyia ATRESBANDES. Al Teatre Principal, aquest divendres, a les 19 hores.

Solidaritat

Festival Carnarock, a benefici de l'Associació SanFilippo, amb els grups Crux i Forca. A la Sala Legends, aquest divendres, a les 22 hores.

Sessió DJ

Curs de ball i Rock & Roll Party al Cafè de l'Aula, amb els DJ's Òscar Armengol "Daddy-O", Enric "Guitar Man" i Selector Juanmi "The Hunter". Aquest dissabte, a partir de les 17 hores.

Jazz a Prop

Concert d'Irene Reig Quartet que forma part del cicle Jazz a Prop. Al casal de Can Parellada, aquest dissabte a les 20 hores.

Copla i jazz

Marc Uroz torna a la Nova Jazz Cava per oferir "Coplazz", la seva particular fusió de copla i jazz. Aquest dissabte, a les 21.30 hores. 

Homenatge

Concert de la banda El Último Tributo, homenatge a El Último de la Fila. Aquest dissabte, a les 22 hores, a la Sala Rasa 64.

Teatre

Muntatge teatral, "Commed.I.A. (o un amor artificial)", un espectacle de Commedia dell’Arte de la companyia A La Brava, que aborda amb humor la relació entre la intel·ligència artificial i l’estupidesa humana. Representació inclosa al cicle Fem Sala d'Amics de les Arts. Aquest diumenge, 22 de febrer, a les 18 hores.

Més teatre

Representació de la comèdia "El setge", d'Ignasi Garcia Barba, amb Pierrot Teatre, de Centelles. Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. A la Sala Crespi. Diumenge, a les 18 hores.

Viatge musical

L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) proposa "Hungarian dance", un viatge musical a Transsilvània. A l'Auditori Terrassa, aquest diumenge, a les 18 hores.

Notícies recomenades