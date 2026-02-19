Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 20, 21 i 22 de febrer

Superada l'agitació carnavalesca, l'agenda cultural torna pels seus furs, i els seus furs porten impresa la varietat, com sempre. Us oferim una desena d'activitats per a aquest cap de setmana, de la singular combinació de copla i jazz preparada per Marc Uroz a un festival benèfic, passant pel teatre i la música.
Col·lectiva
Exposició col·lectiva d’art, projecte Barris de Terrassa (vuitena edició), aquest cop a l'associació veïnal Barri Universitari-Cementiri Vell. Organitzada per l'entitat veïnal i l'Ateneu Terrassenc. Inauguració, aquest divendres, a les 19 hores.
Experimenta
Sessió divulgativa del programa Experimenta: + Enllà de la Funció, sobre el procés de creació de l'espectacle "Impossible imaginar res", de la companyia ATRESBANDES. Al Teatre Principal, aquest divendres, a les 19 hores.
Solidaritat
Festival Carnarock, a benefici de l'Associació SanFilippo, amb els grups Crux i Forca. A la Sala Legends, aquest divendres, a les 22 hores.
Sessió DJ
Curs de ball i Rock & Roll Party al Cafè de l'Aula, amb els DJ's Òscar Armengol "Daddy-O", Enric "Guitar Man" i Selector Juanmi "The Hunter". Aquest dissabte, a partir de les 17 hores.
Jazz a Prop
Concert d'Irene Reig Quartet que forma part del cicle Jazz a Prop. Al casal de Can Parellada, aquest dissabte a les 20 hores.
Copla i jazz
Marc Uroz torna a la Nova Jazz Cava per oferir "Coplazz", la seva particular fusió de copla i jazz. Aquest dissabte, a les 21.30 hores.
Homenatge
Concert de la banda El Último Tributo, homenatge a El Último de la Fila. Aquest dissabte, a les 22 hores, a la Sala Rasa 64.
Teatre
Muntatge teatral, "Commed.I.A. (o un amor artificial)", un espectacle de Commedia dell’Arte de la companyia A La Brava, que aborda amb humor la relació entre la intel·ligència artificial i l’estupidesa humana. Representació inclosa al cicle Fem Sala d'Amics de les Arts. Aquest diumenge, 22 de febrer, a les 18 hores.
Més teatre
Representació de la comèdia "El setge", d'Ignasi Garcia Barba, amb Pierrot Teatre, de Centelles. Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. A la Sala Crespi. Diumenge, a les 18 hores.
Viatge musical
L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) proposa "Hungarian dance", un viatge musical a Transsilvània. A l'Auditori Terrassa, aquest diumenge, a les 18 hores.