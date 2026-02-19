Els pressupostos del 2026 inclouen el primer CUAP de Terrassa i el nou CAP Països Catalans

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, han escenificat aquest dijous al matí al Palau de la Generalitat l'acord per tirar endavant els pressupostos del Govern per al 2026. Aquest pacte té una repercussió directa a Terrassa, ja que el document confirma que la licitació del primer Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de la ciutat i del nou CAP Països Catalans serà als comptes d'enguany.
A més, desencalla l'estudi de viabilitat del TramVallès, que ha de connectar la ciutat amb Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Amb aquesta signatura, que també preveu mesures destacades en matèria d'habitatge i Rodalies, l'executiu català s'apropa a l'objectiu d'aprovar els comptes enguany, tot i que encara resta pendent la negociació amb ERC per garantir-ne els suports al Parlament.
Noves infraestructures sanitàries per a la ciutat
En l'àmbit de la salut, l'entesa inclou, doncs, el compromís per al primer CUAP de la ciutat i per al nou CAP Països Catalans, una instal·lació que ha de descongestionar l'actual CAP Sant Llàtzer. Cal recordar que el Govern socialista ja s'havia compromès amb el govern de la ciutat a tirar endavant aquests equipaments.
Davant els dubtes sobre si aquestes obres perillaven sense nous comptes, la consellera d'Economia, Alícia Romero, va garantir en una entrevista recent a aquest Diari que res quedaria aturat.
A escala comarcal, la planificació sanitària es completa amb l'ampliació del CAP Anton de Borja a Rubí i l'impuls del Centre d'Alta Resolució de Rubí-Sant Cugat-Castellbisbal mitjançant la redacció del seu pla funcional.
Impuls a la mobilitat sostenible egarenca
Més enllà dels equipaments mèdics, el document situa Terrassa com un dels punts estratègics de la mobilitat del Vallès Occidental. En l'àmbit ferroviari, l'acord recull el compromís d'iniciar el procés per al traspàs de la línia R4 Nord, una via de connexió fonamental per a la ciutat , així com l'impuls de l'intercanviador entre l'R4 i l'R8 al sud de Barberà del Vallès. A més, s'impulsa la segona estació d'FGC a Rubí a l'entorn del polígon de la Llana.
D'altra banda, el text fixa l'elaboració de l'estudi de viabilitat del projecte del TramVallès (Terrassa-Sabadell-UAB). Aquesta infraestructura, una reivindicació històrica del territori, planteja la creació d'un sistema de tren tramvia per unir de manera directa i sostenible aquests nuclis i oferir així una alternativa eficient al vehicle privat.
Aquesta anàlisi incidirà especialment en el pas del tramvia per la carretera de Barcelona i la carretera de Terrassa, com a infraestructura estratègica de mobilitat sostenible.
A més d'aquestes mesures, s'ha pactat l'aprovació d'un pla de millora de la xarxa d'autobusos, dotat amb 21 milions d'euros, que preveu reforçar de manera específica les línies de Terrassa per cobrir la demanda insatisfeta de viatgers. Totes aquestes accions s'acompanyaran del manteniment de les bonificacions del 50% en els títols de transport T-Usual i T-Jove durant tota la legislatura per afavorir l'ús del transport públic
Mesures contra l'especulació immobiliària
Finalment, per fer front a l'emergència habitacional que també afecta de ple grans ciutats com Terrassa, l'acord preveu incrementar els recursos fins a arribar als 1.250 milions d'euros anuals per a les polítiques executades pel Departament de Territori, Transició Ecològica i Habitatge. D'aquesta xifra global, es destinaran fins a 300 milions a la compra d'habitatge, fins a 300 milions a ajuts per pagar el lloguer i fins a 150 milions a la rehabilitació. Aquestes accions s'alineen amb la intenció pactada de limitar la compra de caràcter especulatiu al mercat immobiliari.
També s'han acordat mesures per prohibir la compra especulativa de pisos en zones tensionades.