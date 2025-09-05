Un calendari escolar sense novetats

El pròxim 8 de setembre s’iniciaran les classes a l’educació infantil (0-6 anys), a l’educació primària, a l’educació secundària obligatòria i als cicles de formació professional de grau bàsic. Posteriorment, començaran les altres etapes educatives com el Batxillerat o els cicles de formació professional de grau mitjà i superior.
El calendari establert pel Departament d’Educació i de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya marca el 19 de juny de 2026 com el dia que acabaran les classes a l’educació infantil (3-6 anys), a l’educació primària, a l’educació secundària obligatòria, al primer curs de batxillerat i a la formació professional de grau bàsic. Les resta d’ensenyaments acaben el curs d’acord amb la seva programació acadèmica.
Aquest curs 2025-2026 hi haurà les dues aturades clàssiques, les vacances de Nadal, que seran del 20 de desembre de 2025 al 7 de gener de 2026 i les de Setmana Santa, que en aquesta ocasió s’han previst del 28 de març al 6 d’abril de 2026.
Dies festius
A més, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Treball i els dos dies de festa local. En cas que els dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres educatius podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent.
Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de curs o de períodes de Nadal o de Setmana Santa, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.
Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas cal l’acord previ del consell escolar de centre.