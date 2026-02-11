La finca històrica de Sant Pere, 53, es transforma: pisos de luxe que salven la façana original

La incògnita sobre el futur de l’històric edifici del carrer de Sant Pere, 53, al cor de Terrassa, ha quedat resolta. Descartat l’enderroc total que alguns veïns temien la primavera passada, la finca —que també dona al carrer de la Rasa, 19, en un espai on actualment és visible el rebaix del terreny per a la fonamentació— es rehabilitarà apostant per l’alta gamma, amb habitatges que superen els 100 metres quadrats i terrasses de fins a 80 metres quadrats.
Toni Cabo, CEO de la promotora Cabo Projects SL (anteriorment Celilo Ibérica), ha explicat al Diari els detalls d’una actuació que comprendrà vuit habitatges exclusius i tres locals comercials. El cos del carrer de Sant Pere acollirà sis pisos de tres dormitoris, entre els quals destaquen els dúplexs de la tercera planta, amb més de 130 m² i tres banys, i els primers pisos amb grans terrasses.
A la banda de la Rasa, s’hi ubicaran dos habitatges de superfície similar. La construcció, que arrencarà aquest febrer de 2026 i preveu acabar l’estiu del 2027, prioritza la sensibilitat patrimonial. “L’objectiu és fer un projecte de molta qualitat, mantenint la façana històrica del carrer de Sant Pere”, assegura Cabo. “Encara que no hagués estat protegida, l’hauríem mantinguda igual”, defensa.
Un repte arquitectònic
La promoció es divideix en dos cossos diferenciats dins la mateixa parcel·la. A la banda del carrer de Sant Pere, l’edifici manté l’estètica clàssica i la protecció patrimonial, reforçada pel fet que en la finca original hi va intervenir l’arquitecte modernista Lluís Muncunill. La intervenció tècnica en aquest costat és exigent. Segons explica el promotor: “No només és la façana; es mantenen també els forjats a les diferents plantes. És una feina estructural complexa perquè implica fer-ne pràcticament una de nova dins de l’existent”. Per contra, la façana que dona al carrer de la Rasa serà d’obra nova. “És un estil una mica més contemporani, més modern i actual”, detalla Cabo. Aquesta dualitat permetrà oferir dues tipologies: els pisos de tall clàssic a Sant Pere (inclosos els dúplexs sota coberta, fruit d’una remunta) i les dues unitats d’estil modern a la Rasa.
Acabats de luxe
La promoció, obra de l’arquitecte terrassenc Miquel Lloberes, és de gamma alta, amb preus al voltant dels 500.000 euros. Els habitatges tindran tres dormitoris (ampliables a quatre en els dúplexs a petició), terra radiant, aire condicionat inclòs i cuines completament equipades. A més, els dos primers pisos de la banda de Sant Pere i el dúplex de la Rasa ofereixen l’opció d’instal·lar-hi una piscina privada.
Un dels punts crítics en les promocions al carrer de la Rasa és el soroll. Toni Cabo reconeix que aquesta ha estat una preocupació central: “El centre és un lloc de molt de pas i ens preocupava l’impacte que pot tenir la vida nocturna, sobretot a la Rasa. Ens hem anticipat parlant amb empreses de fusteria exterior per veure quin sistema recomanen per tal que això quedi al màxim d’aïllat possible”. A més, la promoció incorpora aparcament i trasters. S’han aconseguit habilitar nou places al soterrani. “La finca és la que és i no hi ha més espai, però hem tingut la sort de poder obtenir places d’aparcament; com a mínim cada habitatge en tindrà una, i el pis més gran de tota la promoció en tindrà dues”, confirma el CEO.
Tot i que la comercialització tot just comença, ja ha despertat interès i té tres pisos reservats. “Sense haver fet res, només cartelleria, déu-n’hi-do la quantitat de trucades i correus que hem tingut. Hi ha qui busca un producte diferent”, expressa Cabo. El promotor admet que el producte no és assequible per a tothom: “No són pisos econòmics. La finca ja era cara de compra, l’obra és caríssima i els acabats són de marca. Els habitatges estaran a l’entorn del mig milió d’euros; entenem que hi ha un públic molt gran que no hi podrà arribar, però l’aposta que fem és per la qualitat”.
Un edifici amb història
Hem de tirar més d’un segle enrere, cap al XIX, per conèixer els orígens de l’edifici al carrer de Sant Pere, 53. El primer propietari en va ser Lluís Roig Aliguer, que va traslladar la propietat de generació en generació, convertint l’edifici en la llar dels Roig, una reconeguda família de la ciutat. Un dels trets que fa especial aquest edifici, i que potser poca gent coneixia, és que l’any 1901, el mateix Lluís Muncunill n’hi va dur a terme una reforma. L’edifici es va incloure en l’ampliació de l’Inventari de Patrimoni Cultural de 2023.
Segell local i familiar
L’empresa promotora Cabo Projects és de casa. “Som un petit grup familiar, la segona generació. Tenim projectes a Terrassa, Girona, Balears, Andorra...”, diu Toni Cabo.
La construcció dels habitatges anirà a càrrec de l’empresa terrassenca BSO (Baldó Serveis i Obres), coneguda per la seva experiència en rehabilitacions com la del Vapor de Prodis. Per a Cabo, és una garantia: “Saben com treballar al centre de la ciutat”.