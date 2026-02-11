El vandalisme inutilitza quatre ascensors de Vallparadís

L’Ajuntament de Terrassa ha confirmat que quatre ascensors del parc de Vallparadís estan fora de servei a conseqüència d’actes vandàlics. Segons fonts municipals, els desperfectes afecten els elevadors de la plaça de Marta Mata, els Aurons, el pont del Cementiri Vell i la font de Serracanta, al costat de la Biblioteca del Districte 3 (proper a l’Espai Vela).
La situació més complexa és la de l’ascensor de Marta Mata, que segons el consistori està “totalment vandalitzat”; actualment se n’està valorant la reparació. Pel que fa als dels Aurons i el pont del Cementiri Vell, l’actuació per arreglar-los ja està programada, mentre que la de la font de Serracanta encara s’ha de planificar.
Dels punts consultats, els únics que funcionen amb normalitat són l’ascensor de Sant Valentí i el de la plaça de la Quadra de Vallparadís - Castell Cartoixa.
El parc de Vallparadís de Terrassa disposa d’una xarxa de sis ascensors distribuïts al llarg del seu recorregut amb l’objectiu de salvar el desnivell orogràfic i garantir l’accessibilitat entre els barris de la ciutat i aquesta gran zona verda. Aquestes instal·lacions són clau per a la mobilitat de vianants entre zones com el Centre, el Segle XX i Can Palet, especialment per a persones amb mobilitat reduïda.
No és la primera vegada que s’han de reparar aquestes instal·lacions per motius similars, però en els últims dies alguns veïns han lamentat que, en aquesta ocasió, s’hagi acumulat una majoria d’ascensors espatllats simultàniament, fet que complica notablement els desplaçaments.
El parc també disposa de diverses rampes i recorreguts adaptats per garantir l’accessibilitat de tothom.