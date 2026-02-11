Manuel Lao compra l'hotel Ritz-Carlton de Central Park: "És un actiu excepcional"

El hòlding inversor Nortia Capital, presidit pel terrassenc Manuel Lao, ha adquirit, juntament amb Mazabi i el soci local Gencom, l’icònic hotel The Ritz-Carlton Central Park de Nova York, un dels establiments hotelers més exclusius de la ciutat nord-americana. L’operació, anunciada aquest dimecres, reforça l’estratègia internacional de la firma i consolida l’aposta per actius immobiliaris de luxe amb elevat potencial de revalorització.
El consorci format per Nortia i Mazabi —en el marc de la "joint venture" creada amb Panghea Capital Partners i White Bridge Capital— ha adquirit el 45% de l’actiu hoteler, mentre que la resta del capital ha quedat en mans de Gencom, especialitzada en inversió i gestió d’hotels i resorts d’alta gamma.
L’hotel, que disposa de 253 habitacions, es troba a la confluència de Central Park South amb la Sisena Avinguda, a l’anomenada Billionaires’ Row, una de les zones amb més valor immobiliari del món. L’establiment ocupa una torre de més de 30 plantes i destaca per l’oferta de suites amb vistes privilegiades al parc i al perfil urbà de Manhattan, així com per una àmplia proposta gastronòmica i d’espais per a esdeveniments.
La compra s’ha formalitzat mitjançant l’adquisició de la participació que fins ara controlava el fons sobirà sud-coreà Korean Investment Corporation.
Pla de reforma i augment del valor de mercat
La iniciativa inclou un projecte de rehabilitació i reposicionament de l’hotel amb una inversió estimada d’uns 40 milions de dòlars. L’objectiu és incrementar la rendibilitat operativa de l’establiment i elevar el seu valor de mercat per sobre dels 500 milions de dòlars.
L’explotació continuarà sota la marca Ritz-Carlton, mentre que Gencom assumirà les funcions d’"asset manager" i gestor global del projecte, expliquen en un comunicat.
White Bridge Capital ha assessorat els inversors en l'estudi i l'execució de l'operació, així com en la identificació d'oportunitats dins del mercat estatunidenc, sent addicionalment coinversor en l'actiu.
Estratègia de diversificació
Segons Manuel Lao, president de Nortia Capital, aquesta operació representa “un pas significatiu” dins l’estratègia del grup per invertir en actius immobiliaris "prime" amb alt potencial de creació de valor, potenciant la política de diversificació de la companyia. "Sens dubte, The Ritz‑Carlton Central Park és un actiu excepcional tant per ubicació com per la seva solidesa operativa. Estem molt satisfets de realitzar aquesta operació al costat de socis amb els quals tenim una visió compartida a llarg termini”, ha destacat Lao.
Per la seva banda, Mazabi reforça també la seva presència a Nova York. El conseller delegat del grup, Juan Antonio Gutiérrez, ha remarcat que aquesta inversió arriba poc després de la seva entrada a la ciutat amb l’InterContinental New York Times Square i consolida la seva aposta pel segment hoteler internacional d’alta gamma.