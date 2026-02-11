El fort temporal de vent que afecta Catalunya ha obligat l’Ajuntament de Terrassa a activar el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta i a suspendre bona part de l’activitat prevista per a aquest dijous. Entre les principals mesures destaca la suspensió de tots els actes de Carnestoltes, inclosos el Dijous Gras, les rues escolars, la cercavila i el concert, així com la gratuïtat de la zona blava durant tota la jornada per afavorir el teletreball i reduir els desplaçaments. A banda, també queden tancades les deixalleries de Can Casanovas i Can Barba, i la deixalleria mòbil.
La decisió arriba després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi avançat l’avís de risc per ventades fortes a la matinada i fins, com a mínim, el migdia, amb possibilitat que l’episodi s’allargui durant la tarda. Davant aquest escenari, la Generalitat també ha decretat la suspensió de totes les classes, activitats esportives i l’activitat sanitària no urgent arreu del país.
A Terrassa, l’activació del pla d’emergència comporta un ampli paquet de mesures preventives. Queden cancel·lades totes les activitats a l’aire lliure, es tanquen el parc de Sant Jordi, el parc de la Desinfecció i els jardins de la Casa Alegre, i es recomana evitar l’accés al parc de Vallparadís i a les zones verdes. També es decreta el tancament del Cementiri Municipal, la suspensió de les obres a la via pública, el tancament de les deixalleries i la preparació de centres d’acollida per a persones vulnerables. Eco-equip assegurarà els contenidors per evitar desplaçaments pel vent.
Pel que fa a la mobilitat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya adequarà el servei de trens segons les indicacions de seguretat del Govern i mantindrà tancades totes les estacions de muntanya. L’Ajuntament fa una crida a la prudència, a evitar desplaçaments innecessaris i a seguir els consells d’autoprotecció davant un episodi de ventades de perill alt.