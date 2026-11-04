Terrassa presenta una vintena d’activitats amb motiu del 25N

Sota el lema “Ni una més”, l’Ajuntament de Terrassa ha presentat una vintena d’activitats relacionades amb la conscienciació sobre la violència masclista, amb motiu de la campanya d’enguany del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.
Amb el suport de diverses entitats i organismes, com el SIAD-Casa Galèria, les activitats tenen l’objectiu d'oferir informació sobre les diferents formes de violència masclista. Lluïsa Melgares, regidora de Polítiques de Gènere i LGTBIQ+, ha afirmat que “les jornades que fem són per tenir una formació multidisciplinària davant tots aquests casos”. Melgares ha afegit que “la violència masclista té moltes formes: física, psicològica, sexual, vicaria, digital i institucional”.
“La violència masclista no és una cosa individual, sinó una maldat que hem de lluitar entre totes, perquè vulnera estructuralment els drets i les llibertats de les dones”, ha declarat la regidora. Per aquest motiu, les jornades giraran entorn la visibilització de tots els tipus de violències masclistes, i ha posat èmfasi en el fet que “el 25N no és només una commemoració simbòlica: ha de ser una política pública continuada de prevenció, atenció, recuperació i transformació social”.
El cartell d’enguany va a càrrec de la il·lustradora Raquel Riba Rossy, creadora del personatge Lola Vendetta, un famós personatge que representa la crítica social a la violència i la invisibilització envers les dones. La il·lustradora ha aprofundit en el caràcter inclusiu del cartell, que també compta amb una narrativa pròpia.
A partir de la jornada inaugural de la campanya, que tindrà lloc el dia 6 de novembre a la Sala d’actes del MNACTEC, la ciutadania podrà assistir a diverses activitats com formacions, xerrades, obres de teatre, cinema, i exposicions, entre d’altres.
Les dades de violència masclista
Lluïsa Melgares ha aportat una sèrie de dades molt significatives durant la presentació. Segons dades –d’entre el gener i el setembre de 2026– del SIAD - Casa Galèria, han atès 893 dones i 44 infants, amb un total de 4.122 actuacions acomplides. A més, una de cada tres dones ha estat atesa per més d’un servei, i en 437 dones –gairebé la meitat– s’ha identificat alguna situació de violència masclista.
A banda d’això, Melgares ha posat especial èmfasi en una dada: sis de cada deu dones en situació de violència masclista no han denunciat. Aquesta realitat, segons afirma la regidora, evidencia les dificultats que moltes dones troben per iniciar processos judicials, ja sigui per por, dependència econòmica, preocupació pels fills i filles, manca de xarxa de suport o desconfiança en les institucions.
En aquest sentit, Melgares ha afirmat que els serveis municipals treballen des del respecte als temps i les decisions de cada dona, garantint una atenció integral i especialitzada, independentment de si existeix denúncia o no.