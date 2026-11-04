El preu mitjà del lloguer se situa en 768,4 euros, pràcticament igual que fa un any

El preu del lloguer a Terrassa ha deixat enrere, de moment, els increments dels darrers anys i s’ha estabilitzat al voltant dels 770 euros mensuals. Les últimes dades de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), corresponents al segon trimestre del 2026, situen la preu mitjà a la ciutat en 768,4 euros, pràcticament la mateixa quantitat que els 768,7 euros del mateix període al 2025. Una evolució que contrasta amb l’encariment acumulat des del 2021, quan el lloguer mitjà era de 575,7 euros.
Durant els últims cinc trimestres, el preu mitjà s’ha mogut en una forquilla d’entre 759 i 769 euros, després d’haver registrat increments anuals del 8,9% el 2022, del 5,7% el 2023, del 4,7% el 2024 i del 5% el 2025. La secretària de la Cambra de la Propietat de Terrassa, Elisabet Planas, atribueix aquesta estabilització, principalment, a que “els nous contractes de lloguer s’han fet respectant primer la normativa de contenció de rendes que ens ve donada per Espanya”, destacant també els criteris publicats per la Generalitat per determinar el preu dels nous arrendaments. Segons la secretària de la Cambra, aquests límits han condicionat les rendes que es poden aplicar quan un habitatge torna a sortir al mercat.
Planas posa l’accent en la interpretació que fa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la normativa estatal. Quan un habitatge ha estat llogat durant els cinc anys anteriors, explica, la renda del nou contracte queda vinculada a la de l’arrendament precedent, amb les actualitzacions que corresponguin segons el contracte. La interpretació de la Generalitat, però, estableix que s’ha de prendre com a referència l’última renda efectivament cobrada.
“Si tu tens un contracte que no has actualitzat i et marxa el llogater, només podràs cobrar la renda que tenies, encara que no l’haguessis actualitzat”, afirma. La secretària de la Cambra de la Propietat assenyala que aquesta situació pot afectar també els propietaris que han optat per no incrementar el lloguer als seus arrendataris durant els darrers anys. A aquesta circumstància hi suma la revisió de l’índex de referència i una menor formalització de contractes nous. Tot plegat, segons la seva interpretació, contribueix a explicar que els preus s’hagin moderat.
Terrassa, per sota d’altres ciutats veïnes
Malgrat l’encariment acumulat dels últims cinc anys, Terrassa manté un lloguer mitjà inferior al d’altres municipis de l’entorn. Al segon trimestre del 2026, el preu mitjà a Sabadell era de 840,6 euros; a Rubí, era de 811,5 euros; i a la capital del Vallès veí, Granollers, de 831,1 euros. Badalona, amb 1.079,4 euros, destaca per sobre de les quatre xifres, tot i ser de proporcions demogràfiques similars de Terrassa.
La diferència, però, no sempre havia estat tan marcada. Entre el primer trimestre del 2021 i el segon del 2026, el lloguer a Terrassa ha augmentat un 33,5%, davant del 25,6% de Sabadell, el 26,1% de Rubí i el 24,1% de Granollers. Només Badalona, amb un increment del 47,1%, ha experimentat una pujada superior.
Durant l’últim any, en canvi, el preu a Terrassa s’ha mantingut pràcticament invariable, mentre que a Sabadell ha augmentat un 5,7%, a Rubí un 5% i a Granollers un 8,5%. Així, la diferència amb aquests municipis torna a créixer. Planas apunta que la proximitat a Barcelona pot explicar, en part, els preus més elevats d’algunes d’aquestes poblacions. “Al final atrauen més gent ‘expulsada’ perquè no es poden permetre els preus d’aquestes poblacions”, afirma en referència a Barcelona.
Tot i aquests números, Terrassa també es manté per sobre de la mitjana catalana, estimada en 718,9 euros mensuals. És un 6,9% major, concretament, al segon trimestre del 2026. Aquesta diferència, però, s’ha reduït respecte del 2025, quan Terrassa superava la referència catalana en un 10,5%.
Incertesa normativa
Més enllà dels preus, Planas assegura que el mercat del lloguer a Terrassa està experimentant una reducció de l’activitat. “Ara mateix, es pot dir que el mercat està frenat. És a dir, no s’estan fent nous contractes. Se’n fan, però pocs”, afirma. Planas considera que la incertesa sobre les mesures i decrets aprovats recentment i el context polític de les properes setmanes poden condicionar l’evolució del mercat. Segons explica, “alguns propietaris estan ajornant decisions a l’espera de saber com evolucionarà la normativa”.
Així, les últimes dades de l’Incasòl dibuixen un mercat en què els preus a Terrassa s’han estabilitzat després d’un període d’increments importants. La ciutat continua per sota de diversos municipis propers, però l’encariment acumulat des del 2021 ha estat superior al de bona part de les ciutats comparades i a la referència catalana.