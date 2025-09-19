Canitas: la seguretat social de la teva mascota

A partir d’ara, tenir cura de la salut dels teus gossos, gats i altres animals de companyia a Terrassa serà molt més fàcil i assequible. Canitas, la seguretat social per a mascotes, ha inaugurat aquest dijous una nova clínica veterinària situada al centre comercial Carrefour Montserrat i oferirà una atenció integral per només 22,90 euros al mes.
Amb aquesta obertura, Canitas amplia la seva xarxa fins a 28 clíniques a tot l’Estat i supera ja els 50.000 socis, confirmant-se com una de les opcions més accessibles i innovadores per cuidar de les mascotes. “Volem elevar la mascota al mateix nivell que els humans, per als quals la sanitat universal i la seguretat social són sinònim de benestar”, diu Eladio Álvarez, fundador de l’empresa.
El model de Canitas és clar: per una quota fixa mensual (22,90 euros), les famílies tenen accés a un ampli ventall de serveis veterinaris sense carències, copagaments, ni límits. Això inclou revisions completes, vacunes obligatòries i no obligatòries, radiografies, neteges bucals, medicaments i tractaments, entre d’altres. Tot sota el lema “la seguretat social de la teva mascota”, un model d’assistència integral i universal que té com a objectiu democratitzar l’accés a la salut animal.
Però la clínica veterinària no només destaca pel seu preu i amplitud de serveis, sinó també per la seva aposta per la tecnologia. En aquest sentit, Canitas incorpora “la intel·ligència artificial de QVET”, una eina que redueix la càrrega administrativa dels veterinaris i els permet dedicar més temps a l’atenció dels animals. “La intel·ligència artificial no substitueix el veterinari: l’acompanya i l’ajuda a ser millor cada dia”, assenyala Inés Varela, cap tècnica de l’equip veterinari.
Un projecte amb valors
Des de la seva creació l’any 2012, Canitas s’ha caracteritzat per un fort compromís amb la innovació, la professionalitat i l’ètica. A més, ha crescut amb una filosofia basada en valors com l’empatia, la passió i el treball en equip.
Amb aquesta nova clínica a Terrassa, Canitas fa un pas més per convertir la salut i el benestar de les mascotes en un dret universal, responent a una demanda en constant creixement entre les famílies amb animals de companyia del Vallès.
La nova clínica veterinària està situada al centre comercial Carrefour Montserrat (avinguda d'Extremadura, local 6-9) i el seu número de telèfon és el 918 310 010.