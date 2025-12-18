La plaça de l’avinguda d'Àfrica, a punt de reforma

L’Ajuntament de Terrassa ha adjudicat les obres de remodelació integral de la plaça situada a l’avinguda d’Àfrica, entre els carrers d’Anglaterra i d’Egipte, a l’empresa Tebancat, SL per un import total de 221.676,86 euros (IVA inclòs). Aquesta actuació, que compta amb cofinançament de la Generalitat, té un termini d’execució de tres mesos i es preveu que els treballs s’iniciïn a principis del 2026.
La reforma d’aquest espai de 1.479,50 metres quadrats respon a una petició històrica de les entitats, el barri de Can Parellada i la comunitat educativa de l’escola Francesc Aldea. Actualment, l’interior de la plaça és d’asfalt i presenta greus irregularitats causades pel creixement de les arrels dels arbres, fet que genera un risc de caiguda i incompleix la normativa d’accessibilitat. Per això, el projecte preveu l’enderroc del paviment actual i tornar a asfaltar l’interior d’aquest espai.
La gran novetat és, a més, la creació d’un parc infantil central amb una forta càrrega lúdica i pedagògica. S’hi pintaran figures naturals (papallones, abelles, orenetes i fulles de roure o freixe) amb pintura antilliscant i s’instal·laran elements de fusta reciclada com hotels d’insectes, casetes niu i una caseta d’intercanvi de llibres. També jocs innovadors com el rusc alfabètic o de fulles de colors o més clàssics com la xarranca. L’objectiu és sensibilitzar els infants sobre la biodiversitat urbana mentre juguen.
L’empresa adjudicatària utilitzarà àrids 100% reciclats a les bases de formigó i comptarà amb un cap d’obra amb experiència ambiental. El contracte també obliga a contractar una persona a l’atur, requisit que va descartar una de les candidates.
Calendari i finançament
Un cop tancada la signatura del contracte, es preveu que les obres comencin el 2026 i tinguin una durada de tres mesos. Es tracta d’una prioritat per garantir la seguretat dels vianants i millorar la qualitat de l’espai públic al districte.