Novetats per la cavalcada de Reis 2026: el rei Baltasar estrena carrossa i patges carboners

La cavalcada de Reis de Terrassa arribarà aquest Nadal 2025 amb una carrossa de Baltasar completament renovada, un nou seguici encarregat de repartir carbó i una presència reforçada del patge Xiu-Xiu, que celebra el 75è aniversari de la seva primera visita a la ciutat. Les novetats, que inclouen actes especials, una nova figura als tortells de Reis i la reedició del conte del patge, s’han presentat aquest dijous, 18 de desembre, al Vapor de Prodis.
La presentació ha anat a càrrec del Centre Cultural El Social, organitzador dels actes, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, i ha servit per avançar els principals elements que marcaran les celebracions nadalenques d’enguany.
Una carrossa renovada i més pes per al carbó
La principal novetat de la cavalcada de Reis d’enguany és la renovació integral de la carrossa del rei Baltasar, que estrena una estètica més moderna i vistosa. El monarca anirà acompanyat d’un seguici de patges que, a diferència d’altres anys, repartiran carbó —i no caramels— als infants que no s’han portat bé.
Aquest nou “grup del carbó” s’afegeix al personatge del Carboner, que ja es va incorporar a la cavalcada l’any 2024, reforçant així el vessant pedagògic i simbòlic de la desfilada.
El Xiu-Xiu, protagonista d’un aniversari històric
L’arribada del patge Xiu-Xiu tindrà enguany un caràcter especialment commemoratiu, ja que se celebren els 75 anys de la seva primera visita a Terrassa. El pròxim 26 de desembre, durant la seva travessia fins al centre de la ciutat per recollir les primeres cartes per als Reis d’Orient, el patge comptarà amb uns acompanyants d’excepció.
Els Gegants de Terrassa, que també celebren el seu 75è aniversari, dedicaran un ball al Xiu-Xiu i l’acompanyaran des del carrer de la Font Vella fins al raval de Montserrat, on l’Àliga de Terrassa també li retrà homenatge amb un ball.
Amb motiu d’aquesta efemèride, el Centre Cultural El Social ha reeditat el conte que el mateix Xiu-Xiu va escriure amb motiu del seu 50è aniversari, en el qual explica la seva arribada a Terrassa l’any 1951. El llibre es regalarà a tots els infants que lliurin la seva carta al patge en alguna de les més de quinze visites que farà als diferents districtes de la ciutat al llarg del període nadalenc.
El Xiu-Xiu arriba també als tortells de Reis
Una de les novetats més destacades d’aquest Nadal és la incorporació de la figura del patge Xiu-Xiu als tortells de Reis de Terrassa. La iniciativa, fruit de la col·laboració amb el Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa, suma aquesta nova figura a les tradicionals del rei i la fava. Les fleques on es podrà trobar el tortell amb la figura del patge són: el Forn Carné, la pastisseria Turull, la pastisseria Núria, la pastisseria Zaguirre, la pastisseria Forn del Progrés i la Tahona de l'Oscar
Les figuretes tenen, a més, un component social, ja que han estat elaborades a El Alto, Bolívia, una zona amb greus problemes socioeconòmics.
Un joc per descobrir el missatge del patge
El Nadal terrassenc també compta amb el joc del Xiu-Xiu, organitzat per l’associació de comerciants TerrassaCentre i que ja fa setmanes que està en funcionament. Més de 200 figuretes del patge s’han distribuït pels establiments del centre de la ciutat perquè els infants les busquin i, en aconseguir-ne 13 de diferents, puguin descobrir la frase que el Xiu-Xiu els dedica.