Adjudiquen els treballs per instal·lar més de 700 mòduls fotovoltaics al dipòsit d’aigua de Can Boada

El recinte dels dipòsits d’aigua de Can Boada comptarà amb una nova instal·lació d’energia solar fotovoltaica que permetrà avançar en l’eficiència energètica del servei d’abastament d’aigua de la ciutat. L’actuació s’emmarca en el projecte EFIAIGUA, finançat amb fons de la Unió Europea, i ha estat adjudicada a l’empresa Solartradex, SL, per un import de 264.436,64 euros.
El projecte preveu la instal·lació de 713 mòduls fotovoltaics, que configuraran una planta amb una potència total de 330,45 kWp (300 kWn), destinada íntegrament a l’autoconsum de l’empresa municipal TAIGUA i sense generació d’excedents. El termini d’execució dels treballs és de catorze setmanes.
Actualment, el subministrament energètic del recinte de Can Boada prové de la xarxa elèctrica, mitjançant un contracte amb garantia d’origen 100% renovable, amb un consum anual aproximat de 2,3 milions de kWh. Amb la nova planta fotovoltaica, es preveu generar uns 422.000 kWh anuals, fet que permetrà cobrir prop del 18% del consum energètic del complex.
Paral·lelament, resta pendent l’execució d’una segona actuació als dipòsits de Can Poal, on està prevista la instal·lació de 420 mòduls fotovoltaics de 435 Wp cadascun sobre dos dels quatre dipòsits existents. Aquesta instal·lació tindria una potència total de 100 kWn i permetria cobrir el 100% del consum anual de l’equipament, amb un excedent estimat del 22%. Aquest excedent es podria injectar a la xarxa elèctrica mitjançant el sistema de compensació o posar-se a disposició de futures comunitats energètiques.
El projecte EFIAIGUA integra un conjunt d’actuacions orientades a la millora de l’eficiència i la sostenibilitat del cicle urbà de l’aigua, mitjançant la digitalització i la sensorització dels serveis d’abastament i clavegueram. El pressupost global del projecte és de 7.081.006 euros, dels quals 5,5 milions provenen de fons europeus Next Generation, en el marc del PERTE de Digitalització del Cicle de l’Aigua, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.