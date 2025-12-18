Una Fira de Santa Llúcia agredolça marcada per la pluja i els robatoris

La Fira de Santa Llúcia ha tancat aquest 2025 amb un balanç desigual, marcat per les bones sensacions d’alguns paradistes pel que fa a vendes i ambient, però també pels robatoris del passat 4 de desembre -amb 9 de les 13 paradetes implicades- i els episodis de pluja intensa que han condicionat el desenvolupament normal del certamen.
Segons explica Oriol Camps, paradista de la fira, les vendes han estat positives malgrat els entrebancs. “Quant a vendes bé, malgrat els robatoris i la nit de pluja forta, en què algunes carpes van cedir”, assegura. Camps destaca que l’afluència de públic ha estat similar a la de l’any passat, “potser una mica més”, amb una presència notable de grups escolars i de gent de totes les edats durant els matins.
Una visió més crítica és la de la històrica pessebrista Montse Nieto, que qualifica la fira de “fluixeta”. “Entre els robatoris i les pluges, aquest any ha estat una miqueta una mica pitjor que l’any passat”, explica. Segons el seu punt de vista, també hi ha hagut menys circulació de gent, un fet que s’ha notat també en les vendes.
Malgrat les dificultats, Nieto subratlla la voluntat de continuar i reforçar la unitat del col·lectiu: “Hem fet més pinya encara, i ara cal treballar conjuntament amb l’Ajuntament per tirar la Fira endavant”. Un missatge que resumeix l’esperit d’una Fira de Santa Llúcia que, tot i les adversitats, manté el seu paper com a cita nadalenca emblemàtica a Terrassa.