Millores tècniques als teatres municipals de Terrassa

Els teatres municipals de Terrassa han incorporat noves millores tècniques en il·luminació i so després d’una inversió de gairebé 43.000 euros destinada a modernitzar les seves infraestructures. Les actuacions, finançades amb ajudes dels fons europeus Next Generation, s’han dut a terme al Teatre Principal i al Teatre Alegria, dos espais clau de la programació cultural de la ciutat.
Al Teatre Principal, els treballs s’han centrat principalment en la renovació del sistema d’il·luminació escènica. S’hi han instal·lat projectors LED d’alta eficiència energètica, una mesura que permetrà reduir el consum elèctric i millorar les prestacions tècniques i artístiques dels espectacles. Aquesta actualització també ha de contribuir a disminuir la necessitat de recórrer a lloguers externs de material, habituals fins ara per cobrir mancances de l’equipament.
A més, el teatre ha incorporat nous elements de "rigging", els sistemes utilitzats per penjar i elevar càrregues a l’escenari. Segons fonts municipals, aquesta millora facilitarà els muntatges tècnics i reduirà el temps necessari per preparar les funcions, fet que pot incrementar la productivitat de l’espai.
Pel que fa al Teatre Alegria, la intervenció ha estat centrada en la sonorització. El projecte ha permès substituir i ampliar l’equipament existent amb nous altaveus, subgreus, monitors, una taula de so digital i una nova etapa de potència, així com la renovació del cablejat estructural i aeri. L’objectiu és millorar tant la qualitat acústica com l’eficiència energètica de la sala.
Les actuacions formen part d’un projecte global de posada al dia dels equipaments culturals de la ciutat, amb la voluntat de fer-los més sostenibles i adaptats a les exigències tècniques actuals. Des de l'Ajuntament defensen que aquestes inversions repercuteixen directament en la qualitat de les produccions que acullen els teatres i en l’experiència del públic.