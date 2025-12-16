L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha posat en alerta el pla d'emergències municipal per pluges intenses durant la tarda d'aquest dimarts, seguint les directrius del Servei Meteorològic de Catalunya i el Centre d’Emergències de Coordinació Operativa de Protecció Civil (CECAT). Des d'aquest migdia, han caigut més de 8 litres per metre quadrat segons dades de l'estació meteorològica de la plaça Nova, i s'espera que pugui haver precipitacions fins a les 22 hores del vespre.
Terrassa va entrar aquest dilluns en grau moderat de perillositat per l'acumulació de precipitació i per a la intensitat d'aquesta, i s'hi mantindrà fins a la tarda d'aquest dimecres. Només durant el dilluns van caure gairebé 40 litres per metre quadrat.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja indicant que es pot superar el llindar de 20 mm en 30 minuts. D'acord amb les previsions actualitzades pel mateix Servei Meteorològic de Catalunya, a Terrassa la previsió és de risc baix de pluges aquest 16 dimarts i fins a les primeres hores de dimecres.
Per aquest motiu, es recomana extremar la precaució, consultar els canals oficials d’informació abans d’agafar el vehicle, no acostar-se a zones inundables i seguir les indicacions de les autoritats per garantir la seguretat ciutadana.