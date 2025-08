Retiren les banderes de l’Ajuntament per revisar-ne els pals

L’Ajuntament de Terrassa ha retirat totes les banderes de la façana principal com a mesura de precaució, després que el pal de la bandera espanyola caigués durant el fort temporal del passat 12 de juliol. Els Bombers van haver d’intervenir per retirar-lo, ja que amenaçava de caure sobre el Raval de Montserrat. Aquell mateix dia, la bandera de Terrassa també es va veure afectada: tot i que no va caure, va quedar penjant sense onejar.

Davant d’aquesta situació, el consistori va optar per retirar totes les banderes i revisar l’estat de tots els pals. Al llarg de les properes setmanes, amb l’ajuda d’una grua, es farà una inspecció detallada i es duran a terme les reparacions necessàries per garantir-ne la seguretat. Fonts municipals han informat que la reposició de les banderes, la de Terrassa, la senyera, l’espanyola i l’europea, encara podria trigar uns dies, però que s’avisarà quan es disposi d’un calendari per tornar-les a col·locar.

La presència de les banderes a la façana dels ajuntaments és obligatòria. Amb tot, en aquest cas, la retirada respon únicament a motius preventius i tècnics. Els forts vents registrats el juliol van provocar altres desperfectes a la ciutat, com la caiguda d’arbres i despreniments.