Cada 17 d’octubre se celebra el Dia Mundial contra el Dolor, una data que ens convida a reflexionar sobre una realitat silenciosa: milions de persones conviuen cada dia amb el dolor crònic.
Lluny de ser només una experiència física, el dolor pot transformar completament la vida de qui el pateix. Parlem amb el Dr. Àlex Pairó, traumatòleg i responsable de la Unitat del Dolor de Grup Policlínic, per entendre per què és tan important abordar-lo des d’una perspectiva mèdica, però també humana.
“El dolor no es mesura només en intensitat, sinó en com canvia la vida d’una persona”
Doctor, per què continua sent necessari un Dia Mundial contra el Dolor?
Perquè el dolor encara és invisible per a molts. Segons l’OMS, entre un 15 % i un 35 % de la població mundial pateix algun tipus de dolor múscul esquelètic. I en molts casos, esdevé crònic. Això significa viure amb una limitació constant que afecta la mobilitat, l’estat d’ànim, les relacions personals i, en definitiva, la qualitat de vida.
“Volem viure més anys, sí, però també volem viure millor”
Què caracteritza el dolor crònic?
El dolor crònic no és només una molèstia que s’aguanta o que es resol amb una pastilla. És una condició complexa que implica cos, ment i entorn.
Té conseqüències emocionals —ansietat, frustració, depressió—, familiars —dificultats en les relacions o incomprensió— i laborals —reducció de la productivitat o abandó de la feina—.
Per això requereix un enfocament integral que tingui en compte totes aquestes dimensions.
“El tractament més eficaç és el que entén la persona, no només el dolor”
Com s’aborda el dolor a Grup Policlínic?
Des d’una mirada multidisciplinària. No hi ha un únic tractament perquè no hi ha una única causa. El primer és entendre què l’ha desencadenat, què el manté i com impacta en la vida de la persona.
L’objectiu no és només alleujar els símptomes, sinó recuperar la funcionalitat, el benestar i, sobretot, la confiança del pacient.
“Escoltar, acompanyar i actuar amb empatia pot marcar una gran diferència”
Parla d’empatia. Per què és tan important humanitzar el tractament del dolor?
Perquè darrere de cada cas hi ha una persona intentant continuar amb la seva vida malgrat les limitacions. Quan escoltem sense prejudicis i acompanyem amb empatia, el pacient se sent comprès, i això té un impacte directe en la seva recuperació.
Humanitzar el dolor no vol dir romantitzar-lo, sinó reconèixer-lo i donar-li l’espai que mereix.
“El dolor també comunica: ens obliga a frenar, a cuidar-nos, a demanar ajuda”
Podem aprendre alguna cosa del dolor?
Sí. El dolor també és un senyal. De vegades ens obliga a aturar-nos, a revaluar hàbits o a buscar noves maneres de cuidar-nos.
Reconèixer-lo és el primer pas per tractar-lo millor. I comprendre el dolor dels altres ens fa, sens dubte, més humans.
“En el fons, el que tots volem és viure sense dolor… o, almenys, aprendre a conviure-hi amb dignitat”
Doctor, després de tants anys tractant pacients amb dolor, què li ha ensenyat la seva experiència?
Que el dolor no es tracta només amb medicació o tecnologia. Es tracta amb escolta, amb empatia i amb temps. Cada persona sent i afronta el dolor d’una manera diferent, i això exigeix una atenció personalitzada.
A la Unitat del Dolor de Grup Policlínic l’entenem com una experiència global —mèdica, tecnològica i emocional—. El nostre repte és acompanyar el pacient en tot aquest procés, ajudant-lo a recuperar el seu benestar i la seva qualitat de vida.
Policlínic Terrassa
Carrer Goleta, 19. Terrassa
Tel.: 93 788 84 45
WhatsApp directe de la Unitat del Dolor: 667 649 444
www.grup-policlinic.com