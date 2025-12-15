Abonament únic de transport: 60 euros al mes per viatjar per tot l’Estat

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la creació d’un abonament únic de transport que permetrà viatjar per tot l’Estat amb un preu mensual de 60 euros, i de 30 euros per als menors de 26 anys. El títol, que entrarà en vigor la segona quinzena de gener, serà vàlid per a Rodalies, serveis de mitja distància i autobusos estatals.
Durant la roda de premsa de balanç de l’any, Sánchez ha destacat que “canviarà per sempre la manera com entenem i fem servir el transport públic” i ha anunciat que la mesura s’aprovarà en forma de decret llei en el darrer Consell de Ministres del 2025. A més, ha avançat que es prorrogaran les ajudes vigents al transport públic.
“Aquest abonament estarà disponible a partir del mes de gener per als mitjans esmentats, però esperem que, progressivament, s’hi afegeixin totes les xarxes de transport públic estatals i autonòmiques”, ha remarcat Sánchez.
Segons el Ministeri de Transports, l’abonament es podrà adquirir a través dels canals habiltats pels operadors –webs, aplicacions, taquilles i màquines d’autovenda–, que expediran un localitzador que es bescanviarà posteriorment en el moment de la compra de cada títol de viatge. En el cas dels usuaris joves, s’hauran de registrar al web del Ministeri de Transports, on obtindran un codi per bescanviar en el moment de la compra i reduir a 30 euros el preu de l’abonament.
A Catalunya, el nou abonament únic estatal "conviurà" amb els sistemes integrats de les ATM catalanes, segons han confirmat fonts del departament de Territori. El Govern està treballant perquè sigui "compatible" amb el sistema català durant el segon semestre de l'any, de manera que permeti accedir als trens o busos com la T-mobilitat o qualsevol altre títol de transport vàlid.