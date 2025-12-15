Terrassa, en situació de perill moderat per pluja

La pluja ha arribat a Terrassa i s'hi quedarà bona part d'aquesta setmana. Aquest diumenge van caure les primeres gotes, de manera molt lleu al llarg de la tarda. Va ser a partir del vespre quan va començar a descarregar de manera més constant. Al llarg d'aquest dilluns, ja s'han acumulat 36,8 litres per metre quadrat segons dades de l'estació meteorològica situada a la plaça Nova. \r\n\r\nLa intensitat no ha estat en cap moment alarmant, i només s'han assolit pics que vorejaven els 65 litres per hora, tocades les 4 de la matinada. Ara bé, la presència constant de precipitació sumada a algunes ratxes de vent puntuals que poden arribar als 20 quilòmetres per hora ha fet que el Servei Meteorològic de Catalunya elevi el grau de perillositat de nul a moderat, tant per acumulació de precipitació com per a la intensitat d'aquesta. Una situació en la qual es mantindrà Terrassa durant tot aquest dimarts i fins al matí d'aquest dimecres, quan ja no es preveuen precipitacions a la ciutat. \r\n\r\nD'altra banda, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha posat en situació de prealerta el pla INUNCAT per risc de pluges intenses que poden superar els 20 litres per metre en 30 minuts. L'alcalde, Jordi Ballart, així ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials, dient que també és necessari que s'eviti el pas per zones inundables, hi hagi atenció a l’evolució del temps i se segueixin sempre els canals oficials. \r\n