Llum verda a la direcció d’obres del Vapor Cortès

El projecte de transformació del sector del Vapor Cortès avança. L’Ajuntament ha confirmat que ja s’ha adjudicat la direcció d’obres de la urbanització, un pas imprescindible per iniciar els treballs sobre el terreny. El projecte es troba ara en fase de licitació i ha de seguir els processos establerts. La previsió municipal és que les obres per obrir un nou eix de vianants entre el parc de Sant Jordi i el passeig del Vint-i-dos de Juliol comencin el 2026.
La intervenció suposarà una gran transformació a la zona nord de Ca n’Aurell, amb una superfície de 70.209 metres quadrats. S’hi preveu la construcció de 803 habitatges, dels quals 161 seran de lloguer amb protecció oficial.
A més dels habitatges i dels nous edificis amb usos comercials i terciaris, el projecte inclou la creació d’aquest eix cívic al carrer d’en Frederic Soler. El vial, que actualment manca d’un tram, tindrà prioritat per a vianants i connectarà el parc de Sant Jordi amb la plaça del Doctor Zamenhof i el passeig del Vint-i dos de Juliol.
La urbanització, d’iniciativa privada però amb més de la meitat del sòl destinat a ús públic, té un pressupost de 13 milions d’euros i es preveu executar-la en 30 mesos un cop comencin les obres. L’edificació dels immobles podria desenvolupar-se en paral·lel a la urbanització, tot i que això dependrà de la planificació i ritmes dels promotors.
Els antecedents
El juliol de 2020 es va aprovar la modificació del Pla de Millora Urbana per transformar l’antic espai fabril en un nou pol de relació i cohesió social al barri. El projecte manté part de les 19 naus industrials per conservar el caràcter històric del conjunt i incorpora zones verdes, arbrat, noves places públiques inclusives i dos nous equipaments, a més del ja existent Vapor de Prodis
La transformació és resultat d’una complexa col·laboració públicoprivada que es va iniciar fa dues dècades. Les parts hauran de coordinar-se per establir el calendari i les prioritats d’execució.