Es reparen set quilòmetres de canonada d’aigua per 1,9 milions d’euros

Terrassa repararà set quilòmetres de canonada d’aigua per 1,9 milions d’euros. Taigua iniciarà al gener les obres a Ca n’Aurell, Can Parellada i l’avinguda Béjar. Els treballs tenen com a objectiu principal reduir les pèrdues i millorar el rendiment hidràulic de la xarxa . Aquest projecte compta amb una subvenció de 300.000 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), dins del programa d’ajuts per a la millora de l’abastament als municipis. La intervenció preveu la renovació de 6.792 metres de canonades, substituint les antigues conduccions de fibrociment per nous materials de fosa dúctil i polietilè de baixa densitat, a més de la instal·lació de noves escomeses i elements auxiliars.
Segons fonts municipals, el calendari d’obres s’ha planificat en quatre lots per minimitzar les afectacions i prioritzar les zones amb més incidències registrades. La primera actuació començarà el dia 7 de gener a l’avinguda de Béjar, concretament en el tram comprès entre el carrer de l’Alguer i l’avinguda del Vallès. En aquest punt es substituirà un tram antic per 535 metres de nova canonada amb un termini d’execució de quatre mesos i un pressupost de 280.864 euros. Després de Reis, s’iniciaran les obres a Ca n’Aurell, en l’àmbit del carrer d’Antoni Torrella i afectant també els carrers de Marconi, Doctor Salvà, Doctor Ullés, Volta, Alexandre Bell, Ramon Llull, Galvany i Faraday. Aquesta intervenció, la de major envergadura amb un termini de vuit mesos i un cost de 592.120 euros, permetrà renovar més de dos quilòmetres de xarxa i instal·lar 151 noves escomeses.
Durant la segona quinzena de gener, les màquines entraran al barri de Can Parellada per executar els treballs a l’àmbit del carrer d’Itàlia. Les obres afectaran també els carrers d’Anglaterra, Oceania i Holanda, així com diversos passatges i la plaça de Pau Casals. S’hi preveu una inversió de 570.450 euros per instal·lar 1.470 metres de nova canonada durant un període de set mesos. Finalment, a principis de febrer de 2026, s’activarà el darrer lot al barri de Ca n’Anglada. Les obres es concentraran al sector sud, una zona on s’han detectat deficiències recents, afectant principalment l’àmbit del carrer de Sant Damià i vies adjacents com els carrers de Santa Marta, Santa Llúcia i altres. L’última fase, amb un pressupost de 538.034 euros i set mesos de durada, servirà per renovar la xarxa i ampliar el diàmetre en alguns punts per millorar capacitat hidràulica del barri.