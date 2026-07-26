Quins són els punts més calents de Terrassa?

Quan el termòmetre supera els 30 graus i el sol apreta, no es viu de la mateixa manera a tots els racons de Terrassa. Mentre alguns carrers i places ofereixen l’ombra dels arbres o espais on refugiar-se de la calor, d’altres es converteixen en autèntiques illes tèrmiques. Amb l’objectiu d’identificar alguns d’aquests punts més crítics, el Diari de Terrassa ha consultat associacions veïnals dels set districtes de la ciutat. Les seves respostes coincideixen a assenyalar una necessitat compartida: més arbrat, més ombra i espais públics millor adaptats a les temperatures cada cop més extremes. Si creus que ens hem deixat algun punt de la ciutat, envia'ns-ho a ciutat@diarideterrassa.com.
Districte 1 - Vallparadís: Pont del Passeig
L’Associació Som Vallparadís denuncia la manca d’ombra en espais molt diversos del barri. Entre els punts que assenyalen hi ha la plaça de l’Onze de Setembre, on reclamen tendals per complementar l’ombra dels arbres existents, així com el tram de l’avinguda de Jacquard fins al Museu Tèxtil i el Pont del Passeig, on asseguren que caminar-hi durant les hores centrals del dia és molt difícil per l’absència total d’ombres. També mencionen el passeig de Vint-i-dos de Juliol, que consideren infrautilitzat per la manca d’arbrat i d’espais protegits del sol.
Districte 2 - Ca n’Anglada: Plaça de Ca n’Anglada
Malgrat ser catalogada per l’Ajuntament de Terrassa com un dels refugis climàtics en espais exteriors de la ciutat, la plaça de Ca n’Anglada és un dels punts més conflictius per les altes temperatures segons l’Associació de Veïns del barri. Des de l’entitat es denuncia que la meitat de l’espai no compta amb ombres i que és fortament castigat pel sol, acumulant altes temperatures. Si bé és cert que la plaça compta amb diversos arbres plantats, aquests no són especialment alts, encara, per a proporcionar unes ombres que abastin bona part de l’espai.
Districte 3 - Xúquer: Casal Cívic de Xúquer
L’Associació de Veïns del Xúquer assenyala l’entorn del Casal del barri com un dels punts on més es fa notar la calor durant els mesos d’estiu. Segons apunten, la urbanització de l’espai no va preveure prou zones d’ombra ni una plantació d’arbrat adequada per mitigar la insolació. Consideren que s’hauria pogut optar per espècies que generessin més cobertura i distribuir-les de manera més eficient per reduir l’impacte de les altes temperatures. La manca d’ombra també té conseqüències a l’interior de l’equipament. L’associació explica que el casal acumula molta temperatura i que, en determinades hores del dia, es fa molt complicat desenvolupar-hi activitats amb normalitat. Per això, asseguren que han demanat en diverses ocasions que l’espai es doti d’aire condicionat. També afegeixen que els arbres plantats fa uns mesos es van ubicar en punts que, al seu parer, no contribueixen de manera significativa a reduir la insolació de la zona.
Districte 4 - La Cogullada: Plaça de Salvador Dalí
Tot i comptar amb més d’una desena d’arbres que proporcionen ombra repartits per tota la plaça, l’associació de veïns del barri fa anys que reivindica, diuen, la incoporació d’algun altre element que permeti fer ombra, sobretot a la zona central de l’equipament. Parlen d’alguna mena de tendals o elements que aturin els rajos de sol que piquen directament contra el centre de l’espai. Una mesura històricament demandada per la junta de l’associació, per la qual hi ha hagut diverses reunions amb l’Ajuntament.
Districte 5 - Poble Nou - Zona Esportiva: Plaça de Can Roca
La manca de repoblació de l’arbrat també és considerada un seriós problema per l’Associació de Veïns de Poble Nou - Zona Esportiva. Assenyalen, principalment, la plaça de Can Roca com un dels espais més complicats de l’estiu. Essent una de les majors places de Terrassa quant a superfície, es pot dividir en dos espais: un que compta amb gespa i diversos arbres -on s’hi ubica la zona infantil i la de cal·listènia-, i l’altre, que és completament asfaltat i pelat, sense cap ombra. De fet, el mateix carrer dels Voluntaris, també acumula molt de sol, tot i els arbres al costat de la calçada. Un altre dels punts que apunta l’associació del barri és el passeig de Lluís Muncunill. Es tracta d’una zona majoritàriament de vianants, d’uns 500 metres de longitud, en la qual, els veïns alerten que també necessita repoblació d’arbres, i assenyalen que amb els existents no es cobreix gaire superfície de la zona de pas, fet que fa del passeig un punt especialment calent.
Districte 6 - Sant Pere Nord: Plaça del Primer de Maig
Des de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord assenyalen diverses zones del barri on la calor es fa especialment intensa. Entre els punts més problemàtics hi ha la plaça del Primer de Maig, on denuncien que la zona central i els espais de jocs infantils pràcticament no disposen d’ombra. També expliquen que les pèrgoles encara no han estat colonitzades per vegetació enfiladissa, fet que, al seu parer, podria ajudar a reduir la insolació. Una situació similar, asseguren, es viu a la plaça de la Constitució. L’entitat també posa el focus en la manca d’arbrat en diversos carrers, com el carrer Ample, on expliquen que els arbres morts no s’han reposat. A més, recorden que bona part del parc d’habitatges del barri és antic, amb edificis poc aïllats i sense sistemes de climatització.
Districte 7 - Les Fonts: Pont de la Passarel·la de l’Estació
“Tot les Fonts!” és el que exclamen des de l’Associació de Veïns quan se’ls pregunta per algun punt del barri amb excés de calor acumulada. Denuncien que actualment, la part terrassenca no compta amb cap refugi climàtic a causa de les restriccions al medi natural originades per la pesta porcina africana -la piscina de Les Fonts, per exemple, es troba a la part santquirzenca-. Apunten que el parc de la depuradora és un d’aquests refugis climàtics tancats per la pesta, i que la Serra de Galliners també té l’accés tancat per culpa d’aquesta situació. Més enllà de la pesta, els veïns destaquen la zona de cal·listènia i la zona del parc infantil, a tocar del pont de la Passarel·la de l’Estació, com una de les zones amb més sol i calor de tot el barri.