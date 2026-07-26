La sèrie de Carles Porta "33 días" té segell terrassenc

Terrassa és el 'set' de rodatge de moltes produccions fetes a Catalunya. La seva proximitat als platós del Parc Audiovisual de Catalunya fan de la capital vallesana una de les opcions predilectes del cinema propi. El darrer projecte en posar la nostra ciutat com a escenari és la minisèrie "33 días", produïda pel periodista i director del conegut pòdcast "Crims", Carles Porta. A més del ja mencionat Parc Audiovisual, els carrers del barri de Can Boada apareixen als sis episodis del 'thriller', que es pot veure a Atresplayer des del 7 de juny d'aquest any.
"33 días" es basa en el cas Brito i Picatoste, dos presos que van fugir de la presó de Ponent l'any 2001. A la série els protagonistes són Mateo Calatrava i Juan José Prieto, interpretats per Julián Villagrán i José Manuel Poga respectivament, els quals són els personatges inspirats en els vertaders autors de la fatal fugida, Manuel Brito Navarro i Francisco Javier Picatoste Arnaldo.
A una entrevista a El Periódico, Porta afirma que va viure "amb prou tranquil·litat" el seu salt a la ficció i avança que "33 días", a més de ser una història amb drama criminal, hi ha una complexa història d'amor que es va poder interpretar a partir de les cartes d'un dels criminals. En aquest sentit, també va voler destacar que "els protagonistes de la sèrie no són ells [Brito i Picatoste]", sinó que són personatges de ficció construïts a través del nombrós material recopilat de les seves vides.
De cara al futur, el periodista lleidatà assegura a l'entrevista que ja té diversos projectes de l'estil en marxa. "El primer que podem anunciar en "Veredicto", una sèrie per a Movistar Plus+ creada per Edu Sola a partir d'una idea meva i produïda per Edmon Roch", explicava Carles Porta. La seva filmació, comenta, començarà "molt d'hora" i, d'igual manera que s'ha fet amb "33 días", Terrassa pot tornar a ser el seu decorat.