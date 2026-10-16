El 19 d'octubre sonaran les sirenes de risc químic al Vallès i el Llobregat Nord: saps què has de fer?

El pròxim dilluns 19 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Protecció Civil de la Generalitat activarà 31 sirenes de risc químic a les zones del Vallès i el Llobregat Nord i enviarà un missatge ES-Alert als mòbils de les persones que es trobin a les àrees incloses en la prova. El simulacre es farà en 15 municipis i arribarà a prop de 228.500 persones.
L'exercici servirà per comprovar el funcionament dels sistemes d'avís i recordar a la ciutadania com actuar davant d'un accident químic. La consigna principal és clara: si sonen les sirenes en una emergència real, cal confinar-se dins d'un edifici i no sortir-ne fins que les autoritats ho indiquin. La prova forma part d'un simulacre a tot Catalunya, en què s'activaran alhora 119 sirenes en 47 municipis.
Com serà la prova?
A diferència del que passaria en una emergència real, primer s'enviarà el missatge ES-Alert, que indicarà clarament que es tracta d'una prova. Després s'activaran totes les sirenes alhora amb un so oscil·lant com el d’una ambulància. El so de fi de la prova és un so pla.
L'exercici tindrà una durada aproximada de 20 minuts. Un cop finalitzat, la ciutadania podrà respondre una enquesta anònima des del mòbil per ajudar a comprovar si els avisos han arribat correctament. Accedeix a l’enquesta aquí.
On sonaran les sirenes?
Les 31 sirenes estan distribuïdes en 15 municipis del Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Llobregat Nord. Al Vallès, n'hi ha a Terrassa (3), Castellbisbal (3), Granollers (2), Montornès del Vallès (2), Polinyà (2), Santa Perpètua de Mogoda (1), Parets del Vallès (1) i Lliçà de Vall (1). Al Llobregat Nord, les sirenes es distribueixen entre Martorell (5), Olesa de Montserrat (2), Abrera (2), Esparreguera (1) i Sant Andreu de la Barca (1). També n'hi ha a Gualba (3), Sant Celoni (2).
Tot i que no disposen de sirenes pròpies, el so també es podrà sentir a Rubí, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès, Canovelles, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès, Montmeló, Vilanova del Vallès i Santa Maria de Palautordera. Al conjunt de Catalunya, la prova arribarà a prop de 930.000 persones i abastarà les zones de risc associades a 175 establiments industrials.
Què cal fer si sonen les sirenes?
Davant d'un accident químic, la principal mesura d'autoprotecció és el confinament. Això vol dir que, si som al carrer i sentim les sirenes, hem d'entrar a l'edifici més proper i quedar-nos-hi fins que les autoritats indiquin que el perill ha passat. Si ja som a casa o a la feina, cal quedar-se a l'interior, tancar portes i finestres i aturar els sistemes de ventilació o aire condicionat que agafin aire de fora.
Una de les reaccions que cal evitar és sortir al carrer per comprovar què passa o intentar fugir de la zona. Tampoc no s'ha d'anar a buscar els infants a l'escola, ja que els centres educatius disposen de protocols d'actuació per protegir-los. Durant l'emergència, és important seguir les indicacions de Protecció Civil i no abandonar el lloc de confinament fins que es comuniqui el final de l'alerta.
Com arriba una alerta al teu mòbil?
Per rebre un missatge ES-Alert no cal descarregar cap aplicació ni facilitar el número de telèfon. El sistema funciona a través de les antenes de telefonia mòbil i permet enviar avisos a les persones que es troben en una zona determinada, de manera anònima. Els dispositius compatibles i degudament configurats reben un missatge acompanyat d'un so estrident per advertir de l'emergència.
Aquest sistema complementa les sirenes de risc químic, instal·lades en punts estratègics de les àrees amb més risc químic.
Més informació a gen.cat/riscquimic