Més espai i més verd a la sortida de l’escola Abat Marcet: l’Ajuntament adjudica l’ampliació de la vorera

L’Ajuntament ha adjudicat a Barcino Grup Obres i Serveis l’ampliació de la vorera a la sortida de l’escola Abat Marcet, a l’avinguda del mateix nom, entre els carrers d’Eduard Marquina i del Marquès de Comillas. L’empresa farà les obres per 92.928 euros, IVA inclòs, i tindrà dos mesos per acabar-les un cop comencin. L’actuació vol pacificar l’espai i augmentar la seguretat en un punt especialment concorregut durant les hores d’entrada i sortida de l’alumnat. Estava prevista per al segon trimestre, però s’ha endarrerit per l’exclusió de les dues primeres empreses classificades.
El projecte eixampla la vorera, d’uns 60 metres de llarg i 4,5 d’ample, sobre el carril d’aparcament amb regulació horària, cosa que l’amplada de l’avinguda permet sense afectar gaire el trànsit. Unes jardineres amb bancs i baranes separaran la zona d’espera dels cotxes. Es recol·locaran els bancs, les papereres i l’aparcament de bicicletes actuals, i la cantonada amb el Marquès de Comillas tindrà una petita zona d’estada amb tres cadires individuals de fusta.
Més verd a la vorera
L’altra prioritat són els arbres, de gran port, les arrels dels quals malmeten l’asfalt. S’ampliaran els escocells i els parterres actuals, i s’hi posaran unes 260 plantes, com llentiscle, murtra o romaní. L’aigua de pluja s’aprofitarà per regar-les i es filtrarà al terreny. El projecte respon a una petició de l’AFA de l’escola per preservar l’arbrat històric.
L’empresa farà servir àrid reciclat en el formigó de les bases i en els panots. L’obra la cofinança la Generalitat amb el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, i la memòria preveu fer-la preferentment durant les vacances escolars. Aquests dies, l’espai ja està envoltat de tanques d’obra.
Aquest estiu, l’Ajuntament va enllestir l’última fase de la renovació de l’avinguda, entre el carrer dels Jocs Olímpics i l’avinguda de Josep Tarradellas, amb prop de 510.000 euros per arranjar voreres, passos de vianants i asfalt.