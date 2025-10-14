Terrassa impulsa la col·laboració universitat-empresa amb la IV Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia

Terrassa acollirà el pròxim 30 d'octubre la IV Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia, una de les accions del Pla d'Impuls per a la Transferència de Coneixement i Tencologies Emergents de Terrassa, que organitzen l'Ajuntament de Terrassa juntament amb la UPC, el centre tecnològic Leitat, la Cambra de Comerç de Terrassa, Cecot i Pimec - Vallès Occidental, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Es tracta del principal esdeveniment anual a la ciutat per impulsar la col·laboració universitat-empresa i una gran oportunitat per entrar en contacte amb recerca científica, el desenvolupament tecnològic i les empreses més innovadores del territori.
Els objectius de la jornada són presentar una mostra significativa de la tecnologia i el coneixement generats a Terrassa i donar-los a conèixer a les empreses, així com crear oportunitats de col·laboració entre grups de recerca i centres tecnològics.
Àmbits temàtics
La jornada se celebrarà a l'Escola Superior d'Enginyeries, Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC), entre les 9 i les 15.30 hores.
En l'edició actual, es presentaran projectes i tecnologies relacionades amb els següents àmbits temàtics i que cobreixen un ventall considerable dels reptes tecnològics i de mercat de l'actualitat:
• Salut i tecnologies aplicades a la salut
• Energia i sostenibilitat (incloent economia circular)
• Nous materials / materials avançats
• Connectivitat i indústria
La jornada inclou un marketplace tecnològic, un esdeveniment on grups de recerca o empreses presenten tecnologies, solucions i projectes innovadors. Serveix com a espai per descobrir nous avenços i explorar oportunitats de col·laboració o comercialització.
També hi haurà un brokerage, l'àmbit de la jornada que facilitarà reunions breus i directes entre persones o organitzacions interessades a oferir i/o sol·licitar tecnologia, serveis o col·laboracions. L'objectiu principal és posar en contacte, l'oferta i la demanda tecnològica, generant així oportunitats reals de negoci o transferència de coneixement. Aquestes trobades es planifiquen amb una agenda personalitzada per a cada participant, per tal d'optimitzar el temps i maximitzar l'eficàcia dels contactes.
L'horari de la IV Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia serà el següent:
• 9 h – Obertura i acreditacions
• 9.30 h – Benvinguda institucional
• 9.40 h – Conferència inspiracional a càrrec d'Àurea Rodríguez
• 10 h – Marketplace – Mostra de projectes i tecnologies
• 11.30 h – Pausa cafè
• 12 h – Brokerage – Indicacions a participants
• 13.30 h - Brunch relacional
• 14.30 h - Visita guiada al hub d'innovació de la UPC
• 15.30 h - Fi de la jornada
Consulta el dossier d'agents d'R+D+I.
Registra't i sol·licita les teves entrevistes amb aquests agents a través del següent formulari.
Si vols saber-ne més sobre com participar a la jornada segueix l'activitat a xarxes socials o consulta les actualitzacions d'aquesta pàgina:
• X
• Instagram
• LinkedIn